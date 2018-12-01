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وفاة جورج بوش.. صاحب "النظام العالمي الجديد"

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب وزوجته
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب وزوجته
1/12/2018

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما.

التفاصيل:
  • نجله الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قال في بيان إن والده كان "رجلا من أرقى الشخصيات وأفضل والد يمكن أن يتمناه ابن أو ابنة." 
  • اعتلت حالة بوش الصحية منذ سنوات، وجاءت وفاته بعد وفاة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة عن عمر ناهز 92 عاما في 22 نيسان/أبريل الماضي.
  • النظام العالمي الجديد:
  • شهدت فترة رئاسة بوش (الأب) جملة من التطورات العالمية والإقليمية، على صعيد الشرق الأوسط، مثلت انقلاباً في المشهد العالمي. 
  • أهم هذه التطورات العالمية انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين والمعسكر الاشتراكي ككل.
  • يعتبر الرئيس بوش (الأب) صاحب عبارة "النظام العالمي الجديد".
من هو جورج بوش الأب؟
  • سياسي وعسكري مخضرم، خدم كطيار محارب خلال الحرب العالمية الثانية. 
  • في عام 1970 تم تعيينه كمندوب للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.
  • ترأس خلال عامي 1976 و1977 وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).
  • شغل خلال الفترة 1981-1988 منصب نائب الرئيس رونالد ريغان.
  • الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، عن الحزب الجمهوري، خلال الفترة 1989-1993.
  • عاش فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. 
  • قاد جورج بوش الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية ضد العراق إلى جانب قوات من 27 دولة بينها العديد من الدول العربية والإسلامية 1991.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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