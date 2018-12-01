وفاة جورج بوش.. صاحب "النظام العالمي الجديد"

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما.
التفاصيل:
- نجله الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قال في بيان إن والده كان "رجلا من أرقى الشخصيات وأفضل والد يمكن أن يتمناه ابن أو ابنة."
- اعتلت حالة بوش الصحية منذ سنوات، وجاءت وفاته بعد وفاة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة عن عمر ناهز 92 عاما في 22 نيسان/أبريل الماضي.
- النظام العالمي الجديد:
- شهدت فترة رئاسة بوش (الأب) جملة من التطورات العالمية والإقليمية، على صعيد الشرق الأوسط، مثلت انقلاباً في المشهد العالمي.
- أهم هذه التطورات العالمية انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين والمعسكر الاشتراكي ككل.
- يعتبر الرئيس بوش (الأب) صاحب عبارة "النظام العالمي الجديد".
من هو جورج بوش الأب؟
- سياسي وعسكري مخضرم، خدم كطيار محارب خلال الحرب العالمية الثانية.
- في عام 1970 تم تعيينه كمندوب للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.
- ترأس خلال عامي 1976 و1977 وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).
- شغل خلال الفترة 1981-1988 منصب نائب الرئيس رونالد ريغان.
- الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، عن الحزب الجمهوري، خلال الفترة 1989-1993.
- عاش فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه.
- قاد جورج بوش الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية ضد العراق إلى جانب قوات من 27 دولة بينها العديد من الدول العربية والإسلامية 1991.