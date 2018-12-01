منع نائبين باكستانيين ينتقدان الجيش من مغادرة البلاد

قال نائبان باكستانيان ينتقدان الجيش ويتهمان القوات المسلحة بانتهاكات واسعة النطاق إن السلطات أصدرت قرارا بمنعهما من السفر إلى الخارج.

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كان من المقرر أن يسافر علي وزير ومحسن داوار، وهما نائبان عن منطقة وزيرستان الشمالية المضطربة والمتاخمة لأفغانستان، إلى الإمارات أمس الجمعة لكن السلطات في مطار مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان استوقفتهما واحتجزتهما لفترة قصيرة.

داوار: كلانا على قائمة المنع من السفر.

أوقف مسؤولو وكالة التحقيق الاتحادية الباكستانية، وهي الجهة المنوط بها إعداد قوائم المنع من السفر، النائبين في بيشاور.

مصدر في الوكالة: إدراج اسمي وزير وداوار على القائمة حتى لا يتسنى لهما مغادرة البلاد.

المصدر: تحقيق جنائي بدأ رسميا ضد النائبين بسبب خطابات "مناهضة للدولة".

عمليا لا توجه مثل تلك الاتهامات إلا عندما تركز الانتقادات على الجيش.

المصدر: الشرطة احتجزت النائبين لفترة وجيزة وسيمثلان أمام المحكمة أو يخضعان لمزيد من تحقيقات الشرطة.

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