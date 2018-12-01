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سياسة|باكستان

منع نائبين باكستانيين ينتقدان الجيش من مغادرة البلاد

النائبان الباكستانيان علي وزير ومحسن داوار
النائبان الباكستانيان علي وزير ومحسن داوار
1/12/2018

قال نائبان باكستانيان ينتقدان الجيش ويتهمان القوات المسلحة بانتهاكات واسعة النطاق إن السلطات أصدرت قرارا بمنعهما من السفر إلى الخارج.

التفاصيل
  • كان من المقرر أن يسافر علي وزير ومحسن داوار، وهما نائبان عن منطقة وزيرستان الشمالية المضطربة والمتاخمة لأفغانستان، إلى الإمارات أمس الجمعة لكن السلطات في مطار مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان استوقفتهما واحتجزتهما لفترة قصيرة.
  • داوار: كلانا على قائمة المنع من السفر.
  • أوقف مسؤولو وكالة التحقيق الاتحادية الباكستانية، وهي الجهة المنوط بها إعداد قوائم المنع من السفر، النائبين في بيشاور.
  • مصدر في الوكالة: إدراج اسمي وزير وداوار على القائمة حتى لا يتسنى لهما مغادرة البلاد.
  • المصدر: تحقيق جنائي بدأ رسميا ضد النائبين بسبب خطابات "مناهضة للدولة".
  • عمليا لا توجه مثل تلك الاتهامات إلا عندما تركز الانتقادات على الجيش.
  • المصدر: الشرطة احتجزت النائبين لفترة وجيزة وسيمثلان أمام المحكمة أو يخضعان لمزيد من تحقيقات الشرطة.

 

خلفية
  • تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إن الجيش، الذي حكم باكستان نحو نصف تاريخها منذ الاستقلال، يزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير ويحد من عمل جماعات المجتمع المدني وهو ما ينفيه الجيش.
  • يعد منع النائبين أحدث فصول حملة تضييق على المعارضة في باكستان.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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