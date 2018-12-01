مايك بنس:حركات مقاطعة إسرائيل خاطئة ولا مكان لها في أسواق أمريكا

وصف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، حركات مقاطعة إسرائيل بـ"الخاطئة"، مؤكدا انه لا مكان لتلك الحركات في السوق الأمريكية.

وقال بنس، أمام المؤتمر السنوي للمجلس الإسرائيلي – الأمريكي المنعقد في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة إنه "على ضوء قرار موقع الحجوزات (آير بي إن بي )، أوّد التأكيد على أن حركة مقاطعة إسرائيل خاطئة، ولا مكان لها في السوق الأمريكية الحرّة"، مشددا على ان إسرائيل ليست "موضوعًا حزبيًا، إنما موضوع أمريكي".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت أن بنس لم يوضح الإجراءات التي يمكن ان تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه حركات مقاطعة إسرائيل داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقدّر بنس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هو أكثر رئيس أمريكي مناصر لإسرائيل "في تاريخ الولايات المتحدة"، وأنه "شخص يفي بتعهداته، ورجل أفعال، مؤكدا أن "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل اليوم، أكبر من أي وقت مضى".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والموقف من إيران، قال بنس إن على صواريخ المقاومة الفلسطينيّة "أن تتوقف الآن"، كما تباهى بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ "الكارثي"، مؤكدا أنّ "العقوبات الأمريكية ضد إيران لم تكن أبدًا بهذه القوّة".

وحول الملف النووي الإيراني، قال بنس إن "نشاطات الإدارة الأمريكية الحالية تضر بالقدرات الفعلية للنظام الإيراني لدعم الإرهاب. وأنا أعدكم، وأعد إسرائيل والعالم، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

ودافع بنس، بشدّة، عن قراري الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وقال إن ترمب اتخذ القرارين من أجل المصالح الأمريكية، ولصالح السلام أيضًا".

أضاف بنس "تجب معرفة ما هو قابل للتفاوض وما هو غير قابل للتفاوض عليه. كل سلام يتطلّب تنازلات، لكن عليكم أن تكونوا واثقين من أنّ الولايات المتحدة لن تتنازل أبدا عن أمن إسرائيل".

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