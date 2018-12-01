ليندسي غراهام: الكونغرس سيفرض عقوبات على ابن سلمان

تصريحات آدم شيف، الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي:
الكونغرس سيبحث بشكل أعمق قضايا عديدة تتعلق بالسعودية، ودورها في الملفات الإقليمية.
الكونغرس سيبحث أيضا قضية مقتل خاشقجي، ودور السعودية في حرب اليمن، والأزمة مع قطر.
إيجاز وكالة الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي سيكون عاملا رئيسيا في الرد على السعودية.
رسائل لابن سلمان على هامش قمة العشرين:
دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي؛ ناشد المشاركين في قمة العشرين، احترام حقوق الإنسان وضمان َ سلامة الصحفيين، في رسالة واضحة إلى ولي العهد السُـعودي محمد بن سلمان.
منظمة هيومن رايتس ووتش تساءلت عما إذا كان مستشارو بن سلمان، قد حذروه من خطورة إجراء تحقيق جنائي في الأرجنتين بشأن مسؤوليته عن جرائم ِ حرب مزعومة، فغيّر ولي العهد مكان إقامته إلى السفارة السعودية.
رايتس ووتش أضافت أنه قد يرغب ولي العهد السعودي في طلب المشورة نفسها في كل مرة يغادر فيها لمملكة.
منظمة العفو الدولية قالت إنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في قمة العشرين في الأرجنتين،
يجب ألا يُـعطى الأمير محمد بن سلمان تفويضاً مطلقاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية واليمن.
الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد صحفيي أمريكا اللاتينية والكاريبي عبرا عن قلقهما الشديد من وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع قمة دول العشرين، بعد اتهامه بالتحريض على خطف وتعذيب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.