ليندسي غراهام: الكونغرس سيفرض عقوبات على ابن سلمان

قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن التصويت سيصل إلى مجلس الشيوخ بتشريع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ما القصة؟

ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) في الكونغرس علق على لقطات تظهر لقاء حميمي بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

غراهام كتب على تويتر: "الطيور على أشكالها تقع. الأمر الإيجابي بعد هذه المودة المتبادلة، هو أن التصويت سيصل لمجلس الشيوخ بتشريع لفرض عقوبات على ابن سلمان.

Birds of a feather….. One ‘positive’ after this display of affection — the vote total is going up in the Senate to pass MBS sanctions legislation. https://t.co/HJLIkiQkZj — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 30, 2018

تصريحات آدم شيف، الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي:

الكونغرس سيبحث بشكل أعمق قضايا عديدة تتعلق بالسعودية، ودورها في الملفات الإقليمية.

الكونغرس سيبحث أيضا قضية مقتل خاشقجي، ودور السعودية في حرب اليمن، والأزمة مع قطر.

إيجاز وكالة الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي سيكون عاملا رئيسيا في الرد على السعودية.

رويترز: تهميش بن سلمان في الصورة الرسمية لقمة العشرين

رسائل لابن سلمان على هامش قمة العشرين: