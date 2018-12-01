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سياسة|السعودية

قس مصري يكشف إقامة أول قداس للمسيحيين بالسعودية

البابا تواضروس استقبل بن سلمان في الكنيسة القبطية بالقاهرة في مارس/آذار الماضي
البابا تواضروس استقبل بن سلمان في الكنيسة القبطية بالقاهرة في مارس/آذار الماضي
1/12/2018

كشف مسؤول كنسي أرثوذكسي مصري عن إقامة أول قداس لطائفته بالسعودية ضمن زيارته الحالية للمملكة بناء على دعوة تلقاها من الرياض.

التفاصيل:
  • الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) وتوابعها أكد للموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم"، الحكومية المصرية، إقامة "أول قداس إلهي في السعودية".
  • الأنبا مرقس، وهو مسوؤل كنسي بارز، أكد أن "زيارته الأولى للسعودية تأتي لتفقد الأقباط في المملكة والاطمئنان على أحوالهم في بلدهم الثاني".
  • مرقس أكد أن "الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني"، موضحًا أن "زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".
  • مطران شبرا الخيمة كشف أنه "تم بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".
  • الأنبا مرقس نفى وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن.
  • لم تعلن الكنسية المصرية ولا السعودية رسميا حتى الآن عن إقامة القداس وهو الأول للمسيحيين بالمملكة.
خلفيات:
  • البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  قال في حوار تلفزيوني لقناة مصرية أول أمس، إن زيارة الأنبا مرقس للسعودية جاءت بناءا على دعوة سابقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لمصر في مارس/آذار الماضي.
  • تواضروس أضاف في اللقاء أن ولي العهد السعودي رحب بالزيارة، وسافر الأنبا مرقس، عقب الانتهاء من الإجراءات وإصدار الفيزا، موضحا أنه سيقضي هناك فترة ليست طويلة، لمقابلة الأسر المصرية.
  • محمد بن سلمان زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في شهر مارس/آذار الماضي، وطلب الأنبا مرقس من ولي العهد آنذاك زيارة الأقباط في المملكة وهو الأمر الذي رحب به ولي العهد السعودي.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية
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