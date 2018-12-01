قس مصري يكشف إقامة أول قداس للمسيحيين بالسعودية

كشف مسؤول كنسي أرثوذكسي مصري عن إقامة أول قداس لطائفته بالسعودية ضمن زيارته الحالية للمملكة بناء على دعوة تلقاها من الرياض.

التفاصيل:

الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) وتوابعها أكد للموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم"، الحكومية المصرية، إقامة "أول قداس إلهي في السعودية".

الأنبا مرقس، وهو مسوؤل كنسي بارز، أكد أن "زيارته الأولى للسعودية تأتي لتفقد الأقباط في المملكة والاطمئنان على أحوالهم في بلدهم الثاني".

مرقس أكد أن "الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني"، موضحًا أن "زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".

مطران شبرا الخيمة كشف أنه "تم بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".

الأنبا مرقس نفى وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن.

لم تعلن الكنسية المصرية ولا السعودية رسميا حتى الآن عن إقامة القداس وهو الأول للمسيحيين بالمملكة.

خلفيات: