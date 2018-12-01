صحف إيطالية تتوقع تصاعد التوتر بين القاهرة وروما بسبب ريجيني

توقعت وسائل إعلام إيطالية السبت تزايد حدة التوتر بين القاهرة وروما في الفترة المقبلة على خلفية اتهام روما 7 ضباط أمنيين مصريين بتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وقتله عام 2016.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن من بين الأسماء التي جاءت في لائحة المدعي العام الإيطالي وسلمت للقاهرة هذه الأسبوع اثنين من ضباط الشرطة التابعين للأمن الوطني المصري هما: العميد شريف مجدي عبد العال، والعميد عثمان حلمي، فيما ضمت اللائحة خمسة متهمين آخرين (غالبيتهم من المخابرات المصرية) لم يتسن الحصول على أسمائهم بعد، وفقا للصحيفة.

ويعد قرار الإدعاء الإيطالي بتوجيه الاتهام للضباط المصريين السبعة وتحديد اثنين منهما بالاسم، هو أول إعلان رسمي من جانب السلطات الإيطالية بتحديد متهمين بعينهم في تلك القضية التي يتم التحقيق فيها لأكثر من عامين، مما يعكس الضيق والتبرم الإيطالي من مسار التحقيقات واخفاقها فى الوصول لنتائج محددة، والشكوك التي تساور روما في أن السلطات المصرية تعمل على إبقاء القضية في طي النسيان والبعد عن تسليط الضوء عليها.

تطورات متسارعة:

خلال الساعات القليلة الماضية تسارعت وتيرة الأحداث في قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني (28 عاما) في القاهرة مطلع فبراير من العام 2016.

النائب العام المصري أصدر بيانا الأربعاء الماضي عقب اجتماع بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري، أن الطرفين اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول لنتائج نهائية في هذا الصدد في المستقبل القريب".

يبدو أن تلك النتيجة لم تكن كافية أو مرضية للجانب الإيطالي حيث أعلن البرلمان الإيطالي الخميس قطع العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري.

استدعى وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو، السفير المصري بروما يوم أمس الجمعة وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.

وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو

وزارة الخارجية الإيطالية أصدرت بيانا عقب لقاء السفير المصري بوزير الخارجية الإيطالي أكدت فيه أن الوزير انزو موافيرو عبر للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق نظرا لوجود ما وصفه بحالة "عدم ارتياح شديدة" في روما فيما يتصل بتطور القضية.

وفقا للبيان:" السفير المصري أكد للوزير الإيطالي أن تصميم القاهرة على تسليط الضوء على القضية لا يمكن أن يكون محل شك، موضحا إن المحققين في مصر يلتزمون بمواصلة التحقيق رغم ما وصفه بـ " الصعوبات المحيطة بهذا التحقيق".

وفقا لصحيفة "فاريستي كامبريدج" وهي صحيفة طلابية بجامعة كامبريدج البريطانية التي ينتمي اليها ريجيني، فإن السلطات الإيطالية علي يقين بأن عناصر الأمن الوطني المصري كانت تراقب ريجيني خلال وجوده في القاهرة، لكن روما أصيبت بالإحباط جراء نقص التعاون مع السلطات المصرية التي فشلت في تحديد الضباط المسؤولين عن مراقبته أو استجوابهم.

رواية مصرية كاذبة :

وفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن الضابطين اللذين تم تحديدهما بالاسم في لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء الإيطالي يعتقد أنهما من قاما بتجنيد (محمد عبد الله) نقيب الباعة المتجولين في القاهرة والذي أبلغ السلطات المصرية عن ريجيني.

تفاخر نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله في تصريح للتليفزيون المصري بقيامه بهذا الإبلاغ باعتباره عملا يتعين أن يقوم به كل مواطن شريف في مصر.

قامت السلطات المصرية في العام 2016 بإعدام خمسة من المصريين ميدانيا (قيل أثناء إلقاء القبض عليهم) باعتبارهم العصابة الإجرامية المرتبطة بمقتل ريجيني، واتهمتهم السلطات بخطف وسرقة متعلقاته قبل تعذيبه وقتله.

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ـ أرشيف

لم تتقبل روما تلك الرواية المصرية لتفسير مقتل ريجيني من جانب الرجال الخمسة الذين قامت الشرطة المصرية بقتلهم جميعا، وأعربت عن شكوكها في صحة الرواية الي أن قام المدعي العام المصري بتبرئتهم من أي ارتباط بعملية مقتل ريجيني.

ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن أحدا في الخارج لم يصدق الرواية المصرية، وليست إيطاليا وحدها، وأثيرت مجموعة من الأسئلة من بينها: لماذا يحتفظ الجناة بمتعلقات ريجيني لأسابيع بعد مقتله؟ لماذا يعذب اللصوص ريجيني لأيام قبل قتله، وما مصلحتهم في هذا التعذيب؟ ولماذا لم تقم الشرطة المصرية باعتقالهم وليس قتلهم جميعا، ولم تصدر عن القاهرة أية إجابات لتلك الأسئلة.

في العام 2016، نقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفتهم بمسؤولين استخباراتيين وأمنيين قولهم ان السلطات المصرية اعتقلت ريجيني بالقرب من محطة للمترو في القاهرة يوم 25 يناير 2016 ثم قامت بتحويله الي مقر أمني تابع للأمن الوطني.

نفت السلطات المصرية أكثر من مرة تورطها في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لكنها اضطرت لتشكيل فريق تحقيق من الجانبين المصري والإيطالي وتم إجراء عدة زيارات بين القاهرة وروما وكان آخرها زيارة فريق التحقيق الإيطالي للقاهرة في الأسبوع الماضي.

قصة الكاميرات كشفت تلاعب المصريين:

كانت أهم مطالب فريق التحقيق الإيطالي هي الحصول على صور كاميرات مترو الانفاق يوم اختفاء ريجيني، كما أثار العديد من المسؤولين الايطاليين هذا المطلب مع نظرائهم المصريين وعلي أعلي المستويات السياسية.

ظل المحققون المصريون يرفضون تسليم لقطات الفيديو التي صورتها كاميرات مترو الانفاق بالقاهرة للجانب الإيطالي وتذرعوا رسميا بأنها " لا فائدة منها" ولم تسلم للإيطاليين سوي بعد عامين من مقتل ريجيني.

بعد ضغوط هائلة تم تسليم لقطات الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة في مترو أنفاق القاهرة للجانب الإيطالي في يونيو من العام 2018 الجاري.

المحققون الايطاليون اكتشفوا أن لقطات الفيديو التي استلموها من المصريين توجد بها فجوات واضحة، أي أنه تم حذف مشاهد منها بالعمد، كما أن عشرات الساعات المصورة التي سلمها الجانب المصري للإيطاليين لا تتضمن صورة واحدة للطالب الإيطالي، وهنا أدرك الايطاليون أن المصريين ربما يتلاعبون بهم لإطالة أمد التحقيقات والسعي لإيداع القضية إحدى زوايا النسيان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط رئيس البرلمان المصري علي عبد العال ونظيره الإيطالي روبرتيو فيكو