شاهد: حريق ضخم بأقدم سوق بالسودان والخسائر بالمليارات

شبّ حريق كبير في سوق مدينة أم درمان – أقدم الأسواق في السودان- فجر اليوم السبت عند الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي وفق مصادر محلية.

وأدى الحريق إلى احتراق بالكامل لكل من سوق العطور والكريمات وسوق الأقمشة وسوق العدة وسوق الجزارة.

التفاصيل:

بحسب ما نقلت مواقع إخبارية سودانية فإن الحريق بدأت نيرانه في الاشتعال حوالي الثالثة صباح اليوم في منطقة "دكاكين العطور" وامتد الحريق لبقية أجزاء السوق.

بحسب الإحصاءات الأولية فقد طال الحريق العديد من أفرع السوق ومنها "سوق الأقمشة وسوق الأواني المنزلية وسوق العطور والكريمات وسوق اللحوم.

هرعت سيارات الإطفاء ونجحت في حصر مكان الحريق والذي كان لا يزال مستمرا حتى شروق الشمس.

لم يتم حتى الآن حصر الخسائر المادية، للحريق الذي أتى على الكثير من محلات السوق وحولها إلى رماد، والتي تقدر بمليارات الجنيهات السودانية.

سوق أم درمان.. تاريخ عريق: