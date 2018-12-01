شاهد: السترات الصفراء يعودون لشوارع باريس والشرطة تعتقل العشرات

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد رفع أسعار الوقود في شوارع العاصمة باريس.

التفاصيل:

المحتجون حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

الصدامات اندلعت عندما تدفق مئات المحتجين باتجاه قوس النصر عند مدخل الشارع الشهير.

المتظاهرون حاولوا اقتحام إحدى نقاط المراقبة.

متحدثة باسم شرطة باريس قالت إن السلطات ألقت القبض على 60 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات.

الحكومة الفرنسية وافقت على إغلاق الشارع أمام السيارات، بينما قام عناصر من الشرطة بتفتيش المتظاهرين وفحص بطاقات هويتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة لتجنب تكرار أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.

المظاهرات تأتي بعد أسبوع على مظاهرات تخللتها أعمال عنف وحرق وتخريب في العاصمة باريس.

بعض أصحاب المتاجر وضعوا ألواحا خشبية على واجهات المتاجر تخوفا من تكرار ما حدث.

المسؤولون الفرنسيون عبروا عن خشيتهم من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار في حركة (السترات الصفراء) التي تحتج على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

مشاهد حرب:

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مظاهرات الأسبوع الماضي بأنّها "مشاهد حرب".

ماكرون يواجه موجة من الغضب الشعبي بدأ على أثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

ماكرون وعد بإجراء محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء.

كما تعهد بإبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط بعد اقرار زيادة الضرائب المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكن ماكرون سخر من "الذين هم على الأرجح سبب الوضع الذي نعيشه أكثر مما هي الحكومة التي تولت السلطة قبل 18 شهرا".

تصريحات ماكرون جاءت ردا على لقاء الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند المحتجين.

احتجاجات "السترات الصفراء":