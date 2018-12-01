شاهد: البحرية الإيرانية تدشن سفينة حربية لا يكشفها الرادار

دشن سلاح البحرية الإيراني اليوم مدمرة صنعت محليا، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن لها خصائص الأجسام الشبح التي لا يكشفها الرادار، ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن المدمرة (سهند) عليها مهبط لطائرات الهليكوبتر ومجهزة بمنصات لإطلاق قذائف الطوربيد، ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ سطح/سطح وسطح/جو.

احتفال بانضمام المدمرة الجديدة:

انضمت المدمرة الجديدة (سهند) التي يمكن أن تبحر لمدة خمسة أشهر من دون الحاجة إلى إعادة تموين، لسلاح البحرية الإيراني في احتفال بقاعدة في بندر عباس على الخليج.

دشنت إيران أول مدمرة صنعت محليا في عام 2010 في نطاق برنامج لتحديث معدات البحرية لديها التي تعود إلى ما قبل قيام الثورة الإسلامية في عام 1979. وفي معظمها معدات أمريكية الصنع.

وتعمل طهران منذ عام 1992. على بناء جيش يتمتع بالاكتفاء الذاتي، إذ تنتج مقاتلات ودبابات وصواريخ وغواصات خفيفة وطوربيدات.

تشير تقارير إلى وجود 6 سفن عسكرية محلية الصنع في البلاد، التحقت أولاها بالبحرية عام 2010.

إيران أعلنت الخميس امتلاكها غواصتين صغيرتين تم تصميمهما للعمل في مياه الخليج الضحلة.

تعزيزات القدرات الإيرانية وسط التوتر مع أمريكا: