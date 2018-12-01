شاهد| أردوغان: تركيا لا تعتزم إلحاق الضرر بالأسرة الملكية السعودية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تعتزم إلحاق الضرر بالأسرة الملكية في السعودية جراء مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس إن التوصل إلى المسؤولين عن مقتل خاشقجي سيعود أيضا بالنفع على السعودية.

أبرز تصريحات أردوغان:

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل نائبه العام إلى تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي لكنه لم يقدم أي معلومات لأنقرة.

تركيا لديها أدلة على أن خاشقجي قتل في 7 دقائق ونصف الدقيقة وأنها قدمت هذه الأدلة لكل الدول التي طلبتها بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية.

حقيقة جريمة قتل خاشقجي التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق وأخيرًا الاعتراف بوقوعها تجلت بفضل الموقف التركي الحازم.

العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئن حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة خاشقجي.

من اللحظة الأولى التي علمنا فيها بجريمة جمال خاشقجي حشدنا جميع طاقاتنا من أجل الكشف عن ملابساتها.

قضية قتل خاشقجي كانت امتحانا للكثير من الدول.

يتعين على السعودية تسليم تركيا المشتبه بهم في مقتل خاشقجي.

السعودية أنكرت جريمة قتل خاشقجي في البداية ثم لاحقا أعلنت أنه غادر القنصلية.

مستعدون لتقديم الأدلة التي لدينا للدول التي تسعى لكشف حقيقة مقتل خاشقجي.

لن نسكت حتى الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن قضية قتل خاشقجي.

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