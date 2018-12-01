رويترز: تهميش بن سلمان في الصورة الرسمية لقمة العشرين (فيديو)

تعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتهميش خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة الجمعة، إذ كان موقعه في طرف المجموعة.

وذكرت (رويترز) أن ولي العهد السعودي غادر المنصة بسرعة بعد التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء.

مشاركة وسط عاصفة من الانتقادات:

محمد بن سلمان في قمة العشرين

يشارك بن سلمان في القمة التي انطلقت، أمس، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب تقارير عن وقوفه وراء ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وتعذيب وإساءة معاملة سعوديين بينهم الصحفي جمال خاشقجي.

بالإضافة إلى ذلك جاءت المشاركة مع إعلان عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين ببيونس أيرس عدم لقائهم بن سلمان من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأثار مقتل خاشقجي، موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ابن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي، هو رئيس فريق التفاوض معه، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.

تحية "ودية كبيرة" من بوتين لابن سلمان في قمة:

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين