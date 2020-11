العالم يعزي في وفاة جورج بوش الأب وترمب يلغي مؤتمرا صحفيا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا اليوم خلال قمة مجموعة العشرين "احتراما" لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة.

الرئيس الأمريكي كتب في تغريدة "احتراما لعائلة بوش والرئيس الأسبق جورج بوش سننتظر إلى ما بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي".

جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة توفي أمس الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما.

I was very much looking forward to having a press conference just prior to leaving Argentina because we have had such great success in our dealing with various countries and their leaders at the G20…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018

ترمب ومراسم الجنازة

البيت الأبيض أعلن اليوم أن ترمب سيحضر مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "يجري التحضير لجنازة رسمية مع كل مراسم الشرف المواكبة. سيعلن الرئيس الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول يوم حداد وطني، وسيحضر مع السيدة الأولى مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن".

بوش الأب هو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة وتوفي في منزله في هيوستن أمس الجمعة.

"لا أحبه"

لم يحضر ترمب جنازة بربارا بوش، زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش والتي توفيت في نيسان/إبريل. وبرر البيت الأبيض آنذاك غياب الرئيس برغبته في تجنب إحداث تشويش.

أفاد كتاب نشر السنة الماضية أن بوش صوت لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 2016 منتقدا شخصية ترمب.

جاء ذلك في كتاب المؤرخ مارك أبدغروف "آخر الجمهوريين". وقال بوش الأب للكاتب أبدغروف في مايو/أيار 2016 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني من تلك السنة، عن ترمب "لا أحبه".

بوش أضاف "لا أعرف الكثير عنه، لكنني أعرف أنه شخص متبجح، ولست متحمسا لأن يكون رئيسنا".

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زار بوش السبت الماضي في هيوستن. وأشاد بعمله الدبلوماسي "في إدارة انتهاء الحرب الباردة".

طيار شاب

بعد 12 عاما من رئاسة بوش الأب، وصل جورج دبليو بوش (بوش الإبن) إلى البيت الأبيض، وكانت تلك المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة التي ينتخب فيها نجل رئيس للرئاسة.

ولد جورج هربرت ووكر بوش (بوش الأب) في 12 من يونيو/حزيران 1924 في ميلتون بولاية ماساتشوستس لعائلة غنية في هذه المنطقة، واضطر إلى وضع طموحاته السياسية جانبا للانضمام إلى سلاح البحرية الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.

جورج بوش أصبح في سن الثامنة عشرة أصغر طيار حربي فيها. وقد نجا من سقوط طائرته التي أصابها اليابانيون في 1944 فوق المحيط الهادىء.

بعد تسريحه، بدأ بالعمل في الصناعة النفطية ثم انتخب عضوا في مجلس النواب. وبعد ذلك تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قبل أن يصبح نائبا للرئيس في عهد رونالد ريغن.

في 1988 أصبح رئيسا للولايات المتحدة على أثر انتخابات فاز فيها على الديموقراطي مايكل ديوكاكيس.

بعد مغادرته البيت الأبيض، كرس جورج بوش الأب وقته للأعمال الخيرية وخصوصا عندما تعرضت الولايات المتحدة أو دول مجاورة لكوارث.

تواصلت ردود الفعل على وفاة جورج بوش الأب وشملت الوسط السياسي وعالم الأعمال، إضافة الى مشاهير هوليوود.

الولايات المتحدة:

جورج بوش الإبن، الرئيس الأمريكي من 2001 الى 2009 قال: "كان جورج إتش. دبليو. بوش رجلا يمتاز بنبل طباعه وأفضل أب يمكن لإبن أو إبنة أن يتمنيانه".

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) December 1, 2018

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين، وهو كرئيس فتح الباب أمام عقود الازدهار التي تلت".

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018

بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي من 1993 إلى2001: "أنا ممتن بشدة لكل دقيقة أمضيتها مع الرئيس بوش وكنت على الدوام أعتقد أن صداقتنا هي من أهم ما حصل لي خلال حياتي" مضيفا "قلائل هم الأمريكيون الذين بإمكانهم أن ينافسوا الرئيس بوش بالطريقة التي خدموا فيها الولايات المتحدة".

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz — Bill Clinton (@BillClinton) December 1, 2018

باراك أوباما، الرئيس الأمريكي من 2009 إلى2017: "فقدت أمريكا وطنيا وخادما متواضعا" أتاح عمله "الحد من آفة الأسلحة النووية وتشكيل ائتلاف دولي لطرد ديكتاتور من الكويت"، وساهمت دبلوماسيته "في إنهاء الحرب الباردة من دون طلقة نار واحدة".

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018

الممثل أرنولد شفارتزنيغر، الحاكم الجمهوري السابق لكاليفورنيا: "غادرنا الرئيس بوش في رحلته الأخيرة إلا أن وجهته غير معروفة. إنه يطير في أحضان حب حياته باربرا".

تيم كوك، مدير شركة آبل: "فقدنا أمريكيا كبيرا. الخدمة لخصت حياته، وعلمنا جميعا ما تعني كلمات الزعامة والتضحية والتواضع".

روسيا

الزعيم السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشيف: "كان شريكا فعليا وكانت لنا فرصة العمل معا في حقبة تغيرات هائلة.. الأمر الذي أدى إلى نهاية الحرب الباردة وسباق التسلح".

الاتحاد الأوربي:

On behalf of the French people, I convey all my condolences to the American nation for the loss of former President George Bush. He was a world leader, who strongly supported the alliance with Europe. Our sympathy to his family and beloved ones. https://t.co/U3qKLYjUJi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 1, 2018

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "كان زعيما كبيرا وداعما قويا للتحالف مع أوربا"، مضيفا "باسم الشعب الفرنسي أوجه تعازي إلى الأمة الأمريكية".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترمب "ألمانيا تدين بالكثير لجورج بوش الأب. كان ترؤسه الولايات المتحدة الأمريكية حين انتهت الحرب الباردة وباتت إعادة توحيد ألمانيا ممكنة بمثابة ضربة حظ في التاريخ الألماني. كان صديقا فعليا للشعب الألماني أقر بأهمية هذه اللحظة التاريخية وقدم إلينا ثقته ودعمه".

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي: "كان رجل دولة عظيما وصديقا فعليا لبلادنا.. وعبر عمله على إنهاء الحرب الباردة سلميا، جعل من العالم مكانا أكثر أمنا للأجيال القادمة، وعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائه وزملائه ونظرائه في المملكة المتحدة".

President Bush was a true friend to the UK and the trusted counterpart and confidant of two Prime Ministers. His statesmanship, wisdom and friendship will be much missed and today we send our deepest condolences to his family and to the American people. — Theresa May (@theresa_may) December 1, 2018

ردود فعل عربية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه رسالة تعزية إلى الرئيس الأمريكي مشيدا بمواقف الراحل "التاريخية والشجاعة تجاه دولة الكويت ورفضه للاحتلال العراقي لدولة الكويت منذ الساعات الأولى"، مضيفا أن هذه المواقف "ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعا ولن تنسى".

