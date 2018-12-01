العالم يعزي في وفاة جورج بوش الأب وترمب يلغي مؤتمرا صحفيا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا اليوم خلال قمة مجموعة العشرين "احتراما" لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة.
التفاصيل:
- الرئيس الأمريكي كتب في تغريدة "احتراما لعائلة بوش والرئيس الأسبق جورج بوش سننتظر إلى ما بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي".
- جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة توفي أمس الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما.
ترمب ومراسم الجنازة
- البيت الأبيض أعلن اليوم أن ترمب سيحضر مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج بوش الأب.
- المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "يجري التحضير لجنازة رسمية مع كل مراسم الشرف المواكبة. سيعلن الرئيس الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول يوم حداد وطني، وسيحضر مع السيدة الأولى مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن".
- بوش الأب هو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة وتوفي في منزله في هيوستن أمس الجمعة.
"لا أحبه"
- لم يحضر ترمب جنازة بربارا بوش، زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش والتي توفيت في نيسان/إبريل. وبرر البيت الأبيض آنذاك غياب الرئيس برغبته في تجنب إحداث تشويش.
- أفاد كتاب نشر السنة الماضية أن بوش صوت لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 2016 منتقدا شخصية ترمب.
- جاء ذلك في كتاب المؤرخ مارك أبدغروف "آخر الجمهوريين". وقال بوش الأب للكاتب أبدغروف في مايو/أيار 2016 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني من تلك السنة، عن ترمب "لا أحبه".
- بوش أضاف "لا أعرف الكثير عنه، لكنني أعرف أنه شخص متبجح، ولست متحمسا لأن يكون رئيسنا".
- الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زار بوش السبت الماضي في هيوستن. وأشاد بعمله الدبلوماسي "في إدارة انتهاء الحرب الباردة".
طيار شاب
- بعد 12 عاما من رئاسة بوش الأب، وصل جورج دبليو بوش (بوش الإبن) إلى البيت الأبيض، وكانت تلك المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة التي ينتخب فيها نجل رئيس للرئاسة.
- ولد جورج هربرت ووكر بوش (بوش الأب) في 12 من يونيو/حزيران 1924 في ميلتون بولاية ماساتشوستس لعائلة غنية في هذه المنطقة، واضطر إلى وضع طموحاته السياسية جانبا للانضمام إلى سلاح البحرية الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.
- جورج بوش أصبح في سن الثامنة عشرة أصغر طيار حربي فيها. وقد نجا من سقوط طائرته التي أصابها اليابانيون في 1944 فوق المحيط الهادىء.
- بعد تسريحه، بدأ بالعمل في الصناعة النفطية ثم انتخب عضوا في مجلس النواب. وبعد ذلك تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قبل أن يصبح نائبا للرئيس في عهد رونالد ريغن.
- في 1988 أصبح رئيسا للولايات المتحدة على أثر انتخابات فاز فيها على الديموقراطي مايكل ديوكاكيس.
- بعد مغادرته البيت الأبيض، كرس جورج بوش الأب وقته للأعمال الخيرية وخصوصا عندما تعرضت الولايات المتحدة أو دول مجاورة لكوارث.
- تواصلت ردود الفعل على وفاة جورج بوش الأب وشملت الوسط السياسي وعالم الأعمال، إضافة الى مشاهير هوليوود.
الولايات المتحدة:
- جورج بوش الإبن، الرئيس الأمريكي من 2001 الى 2009 قال: "كان جورج إتش. دبليو. بوش رجلا يمتاز بنبل طباعه وأفضل أب يمكن لإبن أو إبنة أن يتمنيانه".
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين، وهو كرئيس فتح الباب أمام عقود الازدهار التي تلت".
- بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي من 1993 إلى2001: "أنا ممتن بشدة لكل دقيقة أمضيتها مع الرئيس بوش وكنت على الدوام أعتقد أن صداقتنا هي من أهم ما حصل لي خلال حياتي" مضيفا "قلائل هم الأمريكيون الذين بإمكانهم أن ينافسوا الرئيس بوش بالطريقة التي خدموا فيها الولايات المتحدة".
- باراك أوباما، الرئيس الأمريكي من 2009 إلى2017: "فقدت أمريكا وطنيا وخادما متواضعا" أتاح عمله "الحد من آفة الأسلحة النووية وتشكيل ائتلاف دولي لطرد ديكتاتور من الكويت"، وساهمت دبلوماسيته "في إنهاء الحرب الباردة من دون طلقة نار واحدة".
- الممثل أرنولد شفارتزنيغر، الحاكم الجمهوري السابق لكاليفورنيا: "غادرنا الرئيس بوش في رحلته الأخيرة إلا أن وجهته غير معروفة. إنه يطير في أحضان حب حياته باربرا".
- تيم كوك، مدير شركة آبل: "فقدنا أمريكيا كبيرا. الخدمة لخصت حياته، وعلمنا جميعا ما تعني كلمات الزعامة والتضحية والتواضع".
روسيا
- الزعيم السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشيف: "كان شريكا فعليا وكانت لنا فرصة العمل معا في حقبة تغيرات هائلة.. الأمر الذي أدى إلى نهاية الحرب الباردة وسباق التسلح".
الاتحاد الأوربي:
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "كان زعيما كبيرا وداعما قويا للتحالف مع أوربا"، مضيفا "باسم الشعب الفرنسي أوجه تعازي إلى الأمة الأمريكية".
- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترمب "ألمانيا تدين بالكثير لجورج بوش الأب. كان ترؤسه الولايات المتحدة الأمريكية حين انتهت الحرب الباردة وباتت إعادة توحيد ألمانيا ممكنة بمثابة ضربة حظ في التاريخ الألماني. كان صديقا فعليا للشعب الألماني أقر بأهمية هذه اللحظة التاريخية وقدم إلينا ثقته ودعمه".
- رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي: "كان رجل دولة عظيما وصديقا فعليا لبلادنا.. وعبر عمله على إنهاء الحرب الباردة سلميا، جعل من العالم مكانا أكثر أمنا للأجيال القادمة، وعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائه وزملائه ونظرائه في المملكة المتحدة".
ردود فعل عربية
- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه رسالة تعزية إلى الرئيس الأمريكي مشيدا بمواقف الراحل "التاريخية والشجاعة تجاه دولة الكويت ورفضه للاحتلال العراقي لدولة الكويت منذ الساعات الأولى"، مضيفا أن هذه المواقف "ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعا ولن تنسى".
خلفيات:
- لم ينتخب بوش الأب لولاية رئاسية ثانية وهزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديموقراطي بيل كلينتون.
- سنواته الأربع في السلطة شهدت حرب الخليج الأولى. وكان على رأس تحالف من 32 دولة حرر الكويت من القوات العرقية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين العام 1990.
- في مجال السياسة الداخلية، طاردته مسألة النكث بوعوده الانتخابية. فقد وعد عند انتخابه بعدم زيادة الضرائب، لكنه لم يحترم هذا الوعد واضطر للتعايش مع كونغرس خاضع لهيمنة الديموقراطيين.