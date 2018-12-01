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سياسة|بريطانيا

استقالة سابع وزير بريطاني احتجاجا على اتفاق البريكست

وزير العلوم والجامعات البريطاني المستقيل سام جيما
وزير العلوم والجامعات البريطاني المستقيل سام جيما
1/12/2018

استقال سابع وزير بريطاني من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:
  • قدم وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما استقالته من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوربي.
  • جيما كتب في حسابه على موقع فيسبوك إن الاتفاق "ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية. والتصويت على الاتفاق سيضعنا على طريق الفشل".
  • الوزير المستقيل قال إنه لن يؤيد الاتفاق عندما يصوت عليه البرلمان يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.
  • جيما طالب رئيسة الوزراء بعدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوربي.
  • جيما كان مؤيدا لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي في استفتاء 2016.
  • استقالة جيما تمثل ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق.
خلفيات:
  • قدم عدد من الوزراء استقالتهم من حكومة ماي لمعارضتهم الاتفاق ومن أبرزهم وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوربي دومينيك راب.
  • في يوليو/ تموز الماضي قدم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون استقالته بعد ساعات من تقديم كبير المفاوضين البريطانيين بشأن خروج بريطانيا ديفيد ديفيز.
  • زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي صدقوا قبل أيام على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.
  • ماي قالت لأعضاء حزب المحافظين إنهم يخاطرون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بشكل كارثي بدون اتفاق، أو ربما انتخابات جديدة يمكن أن تشهد فوز حزب العمال المعارض بالسلطة، إذا فشلوا في دعمها في البرلمان.
  • من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 29 مارس/ آذار 2019.
المصدر : وكالات
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