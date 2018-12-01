استقالة سابع وزير بريطاني احتجاجا على اتفاق البريكست

استقال سابع وزير بريطاني من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:

قدم وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما استقالته من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوربي.

جيما كتب في حسابه على موقع فيسبوك إن الاتفاق "ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية. والتصويت على الاتفاق سيضعنا على طريق الفشل".

الوزير المستقيل قال إنه لن يؤيد الاتفاق عندما يصوت عليه البرلمان يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.

جيما طالب رئيسة الوزراء بعدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوربي.

جيما كان مؤيدا لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي في استفتاء 2016.

استقالة جيما تمثل ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق.

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