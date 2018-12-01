أمريكا تؤكد استمرار مساعدتها للسعودية عسكريا في اليمن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الحملة العسكرية للسعودية في اليمن، رغم الغضب الدولي المتزايد تجاه المملكة.

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على الرغم من اعتراف بومبيو في حديث بقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بأن الأزمة الإنسانية في اليمن حيث يواجه الملايين خطر المجاعة وصلت إلى "مستويات خيالية"، إلا أنه قال إن "واشنطن والرياض تقدمان المساعدات".

بومبيو قال لشبكة "سي إن إن" عندما سئل عن المساعدة العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن: نعتزم الاستمرار في البرنامج الذي ننخرط فيه الآن.

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن تحدى فيه 14 عضوا من الحزب الجمهوري مناشدات لبومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس.

يتوقع أن يتم اجراء تصويت نهائي الأسبوع المقبل، ما يمهّد لمواجهة سياسية جديدة في حال استخدم الرئيس دونالد ترمب حقه في معارضة القانون.

أعلن بومبيو الذي التقى نظيره السعودي في بوينوس آيرس دعمه للحرب كوسيلة للتصدي لإيران التي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.

غضب من الهجمات