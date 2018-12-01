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سياسة

أمريكا تؤكد استمرار مساعدتها للسعودية عسكريا في اليمن

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
1/12/2018

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الحملة العسكرية للسعودية في اليمن، رغم الغضب الدولي المتزايد تجاه المملكة.

التفاصيل
  • على الرغم من اعتراف بومبيو في حديث بقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بأن الأزمة الإنسانية في اليمن حيث يواجه الملايين خطر المجاعة وصلت إلى "مستويات خيالية"، إلا أنه قال إن "واشنطن والرياض تقدمان المساعدات".    
  • بومبيو قال لشبكة "سي إن إن" عندما سئل عن المساعدة العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن: نعتزم الاستمرار في البرنامج الذي ننخرط فيه الآن.    
  • صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن تحدى فيه 14 عضوا من الحزب الجمهوري مناشدات لبومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس.    
  • يتوقع أن يتم اجراء تصويت نهائي الأسبوع المقبل، ما يمهّد لمواجهة سياسية جديدة في حال استخدم الرئيس دونالد ترمب حقه في معارضة القانون.
  • أعلن بومبيو الذي التقى نظيره السعودي في بوينوس آيرس دعمه للحرب كوسيلة للتصدي لإيران التي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
غضب من الهجمات
  • أعضاء مجلس الشيوخ أعربوا عن غضبهم إزاء الهجمات ضد أهداف مدنية، بما فيها المستشفيات وحافلة مدرسية، بالإضافة إلى مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.    
  • بومبيو كرر تشديده على عدم وجود "دليل مباشر" يدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء الأمر بقتل خاشقجي الذي عاش في الولايات المتحدة وكتب في صحيفة "واشنطن بوست".    
  • يشارك ابن سلمان في قمة بوينوس آيرس في إشارة واضحة الى أنه لا يزال في موقع المسؤولية. وشوهد ولي العهد الشاب وهو يتحدث إلى ترمب، رغم أن البيت الأبيض أعلن انهما تبادلا "المجاملات" فقط.    
  • ترمب قال إنه من الضروري الحفاظ على التحالف المستمر منذ عقود مع السعودية التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية والمورد الرئيسي للنفط.    
  • الرئيس الجمهوري السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر قال في مقابلة نشرت الجمعة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى كبح ابن سلمان الذي "خرج عن السيطرة".    
  • كوركر لصحيفة "رول كول" التي تعنى بأخبار الكونغرس: بالنسبة لي، لدينا علاقات مع بلد شبه مهم وحليف شبه مهم. ولن أصفهما أكثر من ذلك.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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