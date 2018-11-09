وزير الأشغال الكويتي يستقيل بسبب أزمة السيول

قدّم وزير الأشغال الكويتي، حسام الرومي، الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية فيضانات شهدتها البلاد قبل أيام.

أبرز ما ورد في بيان الرومي:

انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية، وتعزيزا للنهج الذي اختطه سمو رئيس مجلس الوزراء، في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة، فقد تقدمت باستقالتي إلى الرئيس.

عبر الرومي عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد .

قدّم اعتذاره لكافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.

طوارئ بالوزارات والمؤسسات لمواجهة السيول:

رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، وجه دعوة إلى الحكومة والنواب، لعقد اجتماع، الأحد.

الغانم أوضح أن الاجتماع سيبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين، وتعاطي الجهاز الحكومي وتعامله مع أضرار المواطنين الناتجة عن هذه الكوارث.

وزارة الداخلية الكويتية والإدارة العامة للإطفاء دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج حاليا إلا "للضرورة" نظرا إلى سوء الأحوال الجوية.

شركة نفط الكويت أعلنت حالة الطوارئ نظرا للأمطار الغزيرة والحالة الجوية التي تسود البلاد.

https://twitter.com/hadath1Ku/status/1060943797549441027?ref_src=twsrc%5Etfw

وشهدت الكويت، الثلاثاء الماضي، أمطارا رعدية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع، وإلحاق أضرار بالمنازل في عدد من المناطق.

وتداول كويتيون صورا وفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما غردوا بتعليقات ساخرة تحت هاشتاج #الكويت_تغرق.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت تعطيل العمل (الثلاثاء) في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.