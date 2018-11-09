وزير الأشغال الكويتي يستقيل بسبب أزمة السيول

قدّم وزير الأشغال الكويتي، حسام الرومي، الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية فيضانات شهدتها البلاد قبل أيام.
https://twitter.com/hadath1Ku/status/1060943797549441027?ref_src=twsrc%5Etfw
وشهدت الكويت، الثلاثاء الماضي، أمطارا رعدية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع، وإلحاق أضرار بالمنازل في عدد من المناطق.
وتداول كويتيون صورا وفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما غردوا بتعليقات ساخرة تحت هاشتاج #الكويت_تغرق.
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت تعطيل العمل (الثلاثاء) في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.
#امطار_الكويت
اللهم استودعناك الكويت واهلها . pic.twitter.com/ekdlMQY2Kb
— 🇰🇼 KUWAIT SaT ™ (@Q8SaT) November 9, 2018
#فيديو | حاليا أمطار غزيرة على السالمي كيلو 65.#امطار_الكويت pic.twitter.com/vm7UOUfW7j
— شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) November 4, 2018