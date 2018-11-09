منظمات تدين إعادة لاجئي الروهينغيا إلى ميانمار

اتّحدت عشرات المنظمات غير الحكوميّة الجمعة لتدين معاً خطّة لإعادة لاجئين من المسلمين الروهينغيا الأسبوع المقبل إلى ميانمار التي فرّوا منها إثر حملة إبادة جماعية.

القصة

42 منظمة غير حكومية وقعت رسالة مفتوحة نشرت الجمعة قالت فيها إنها تشعر بالقلق إزاء إعادة اللاجئين من الروهينغيا إلى ميانمار.

المنظمات: الشروط الأمنية لم تتوفر وعودة اللاجئين تنطوي على خطورة في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.

المنظمات: اللاجئون فرّوا إلى بنغلاديش بحثا عن الأمن، وترعبهم فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا الآن إلى ميانمار وهم قلقون من نقص المعلومات.

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