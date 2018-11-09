قطر تدفع رواتب موظفي قطاع غزة

بدأ اليوم الجمعة دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار ما يخفف الضغوط عن حركة حماس التي تدير القطاع.

ما القصة؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنافس السياسي لحركة حماس، خفض بشدة الميزانيات المخصصة لقطاع غزة ما تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر فلسطينية أن المنحة القطرية التي وصلت غزة أمس الخميس تمثل الدفعة الأولى من 90 مليون دولار سوف تصل إلى القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل.

بيان وزارة المالية بقطاع غزة:

الموظفون المستفيدون من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر يوليو/ تموز الماضي، (صرفت الأربعاء الماضي بنسبة 60%)، سيتم منحهم راتبا كاملا اليوم".

من تقاضوا اليوم راتبا كاملا سيتم الصرف لهم بواقع 50% من نسبة راتبهم في الأشهر الخمسة القادمة".

الموظفون المستفيدون من المنحة وصرفوا لهم جزءا من راتب شهر يوليو/ تموز الماضي، (الأربعاء الماضي بنسبة 60%) سيتم استكمال صرف الراتب لهم بواقع 40% على أن يتم صرف الأشهر الخمسة القادمة بنسبة 50 %".

الموظفون غير المستفيدين من المنحة سيتم الصرف لهم بواقع 60 % على مدار ستة شهور من الإيراد المحلي.

ويحضر مراقبون عن قطر عمليات تسليم الرواتب للموظفين في 12 مكتب بريد في القطاع. ويتعين أن يقدم الموظف صورة من بطاقة هويته وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية. وأضافت "سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية".

ينص اتفاق المصالحة على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة ـ الأناضول

خلفيات: