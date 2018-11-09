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سياسة

قطر تدفع رواتب موظفي قطاع غزة

بدأ الموظفون في قطاع غزة في تلقي رواتبهم من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار
بدأ الموظفون في قطاع غزة في تلقي رواتبهم من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار
9/11/2018

بدأ اليوم الجمعة دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة من خلال منحة قطرية بقيمة 15 مليون دولار ما يخفف الضغوط عن حركة حماس التي تدير القطاع.

ما القصة؟
  • الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنافس السياسي لحركة حماس، خفض بشدة الميزانيات المخصصة لقطاع غزة ما تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين.
  • نقلت وكالة رويترز عن مصادر فلسطينية أن المنحة القطرية التي وصلت غزة أمس الخميس تمثل الدفعة الأولى من 90 مليون دولار سوف تصل إلى القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل.
بيان وزارة المالية بقطاع غزة:
  • الموظفون المستفيدون من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر يوليو/ تموز الماضي، (صرفت الأربعاء الماضي بنسبة 60%)، سيتم منحهم راتبا كاملا اليوم".
  • من تقاضوا اليوم راتبا كاملا سيتم الصرف لهم بواقع 50% من نسبة راتبهم في الأشهر الخمسة القادمة".
  • الموظفون المستفيدون من المنحة وصرفوا لهم جزءا من راتب شهر يوليو/ تموز الماضي، (الأربعاء الماضي بنسبة 60%) سيتم استكمال صرف الراتب لهم بواقع 40% على أن يتم صرف الأشهر الخمسة القادمة بنسبة 50 %".
  • الموظفون غير المستفيدين من المنحة سيتم الصرف لهم بواقع 60 % على مدار ستة شهور من الإيراد المحلي.

ويحضر مراقبون عن قطر عمليات تسليم الرواتب للموظفين في 12 مكتب بريد في القطاع. ويتعين أن يقدم الموظف صورة من بطاقة هويته وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية. وأضافت "سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية".

ينص اتفاق المصالحة على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة ـ الأناضول
خلفيات:
  • عام 2016، قدّمت قطر منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار أمريكي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين من العاملين في القطاع المدني.
  • تصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%.
  • عقب أحداث الانقسام في 14 من يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
  • ينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.
  • تسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.
المصدر : الأناضول + رويترز
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