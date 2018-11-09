شاهد: حرائق تجتاح مناطق واسعة من غابات كاليفورينا وفرار الآلاف

تحرك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة " تشيكو" في شمال كاليفورنيا اليوم بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق أمرا بإخلاء المنازل الواقعة شرقي مدينة تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلومترا شمالي سكرامنتو.

سرعة الرياح تزيد من انتشار الحرائق: