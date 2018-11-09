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شاهد: حرائق تجتاح مناطق واسعة من غابات كاليفورينا وفرار الآلاف

9/11/2018

تحرك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة " تشيكو" في شمال كاليفورنيا اليوم بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق أمرا بإخلاء المنازل الواقعة شرقي مدينة تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلومترا شمالي سكرامنتو.

سرعة الرياح تزيد من انتشار الحرائق:
  • قال مسؤولون من مكافحة الحرائق إن الحريق المعروف بسم "كامب فاير" والذي دمر نحو 20 ألف فدان يتحرك غربا بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 56 كيلومترا (35 ميلا) في الساعة.
  • سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا، قال إن الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلا شرقي تشيكو وأن "البلدة دُمرت، كل شيء دُمر، لم يبق الكثير في مكانه" وأضاف "تحرك هذا الحريق وانتشر بسرعة شديدة وباغت الكثيرين".
  • أصيب في الحريق عدد من المدنيين ورجال الإطفاء، وتؤكد السلطات أن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن تعلم إن كان هناك قتلى.
  • تقع بلدة باراديس على منحدر جبلي ولا يوجد بها سوى طرق محدودة للفرار، وقال مسؤولون إن حوادث مرورية عرقلت الطرق وأن السكان تركوا سياراتهم وهرعوا فارين من النيران حاملين أطفالهم وحيواناتهم الأليفة.
  • الضابط رايان لامبرت من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أكد أن "الوضع في قمة الفوضى".
  • مايك مانجاس المتحدث باسم (ديجنتي هيلث) للرعاية الصحية قال لمحطة محلية إن المستشفى دُمر بالكامل.
  • الحريق بدأ في وقت مبكر أمس وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام يعد من أسوأ أعوام حرائق الغابات في الولاية.
المصدر : رويترز
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