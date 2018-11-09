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سياسة

رفض جديد لطلب إطلاق سراح طارق رمضان

المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان
المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان
9/11/2018

رفضت السلطات في فرنسا طلبا رابعا لإطلاق سراح المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعترافه بإقامة "علاقات جنسية" مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما.

القصة 
  • محامي رمضان قال إنه تقدم بطلب لاستئناف قرار الرفض.    
  • القاضي اعتبر أن الاحتجاز "لا يزال ضروريا".
  • القاضي أشار إلى "مخاطر الضغط على الشاكيتين" وضرورة "تفادي تجدد مثل تلك الأفعال".
الخلفية
  • طارق رمضان أستاذ للعلوم الإسلامية في جامعة أكسفورد ببريطانيا وله شعبية كبيرة بين الأوساط الإسلامية.
  • رمضان السويسري الجنسية محبوس منذ توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه في 2 فبراير/ شباط الماضي إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف 2017.    
  • نفى رمضان تهمة الاغتصاب، لكنه أقر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "برضائهما".
  • رفض قضاة التحقيق الفرنسيون في يونيو/ حزيران الماضي إثر استجوابهم رمضان اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة بعد أن افاد بأنه جمعتهما علاقة جنسية بالتراضي.
  • في 18 سبتمبر/ أيلول تمت مواجهة بينه وبين إحدى المدعيتين وتدعى كريستيل استمرت 10 ساعات.
  • المرأة التي اعتنقت الإسلام وتعاني من إعاقة نتيجة حادث سيارة تقول إن رمضان اغتصبها في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في فندق في ليون جنوب شرقي فرنسا.
  • رمضان قال إنه أقام علاقات جنسية ولكن ذلك كان يتم دائما بالتراضي.
  • محامي رمضان قال إن عددا من الرسائل النصية التي وجدت في هاتفي المرأتين أظهرت أن العلاقات كانت بالتراضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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