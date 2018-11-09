رفض جديد لطلب إطلاق سراح طارق رمضان

رفضت السلطات في فرنسا طلبا رابعا لإطلاق سراح المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعترافه بإقامة "علاقات جنسية" مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما.

القصة

محامي رمضان قال إنه تقدم بطلب لاستئناف قرار الرفض.

القاضي اعتبر أن الاحتجاز "لا يزال ضروريا".

القاضي أشار إلى "مخاطر الضغط على الشاكيتين" وضرورة "تفادي تجدد مثل تلك الأفعال".

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