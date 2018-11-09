ترمب يوقع مرسومًا يحرم المهاجرين من حق اللجوء

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، مرسومًا بحرمان المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد من حق اللجوء.

أبرز تصريحات ترمب:

وقعت للتو قرارا بشأن اللجوء ونحتاج لأصوات الديمقراطيين.

لابد من العمل على ضبط حدودنا بهدف منع الهجرة غير الشرعية.

نحتاج إلى مئات المهاجرين إلى لبلادنا لكن عليهم أن يدخلوا بطريقة قانونية.

القصة:

تصريحات ترمب تأتي بالتزامن مع مضي قافلة مهاجرين غير نظاميين تضم حوالي 7 آلاف مهاجر من أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة.

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنّ المرسوم من شأنه تشجيع أعداد من المهاجرين على محاولة دخول البلاد من المعابر الرسمية، والتقدم بطلب اللجوء نظاميًا، بدل اجتياز الحدود بشكل غير نظامي ومواجهة الحرمان من اللجوء.

كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي وماثيو ويتيكر وزير العدل بالإنابة قالا في بيان مشترك: نظامنا للجوء مضغوط بسبب عدد أكبر مما ينبغي من طلبات اللجوء غير المستحقة من غرباء يشكلون عبئا كبيرا على مواردنا ويمنعوننا من تقديم اللجوء لمن يستحقونه فعلا.

نستخدم السلطة التي منحها لنا الكونغرس لمنع الغرباء من انتهاك التعليق الرئاسي للدخول أو أي قيود أخرى مفروضة على استحقاق اللجوء.

قوافل المهاجرين