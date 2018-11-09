تركيا توقف البحث عن جثة خاشقي.. لماذا؟

قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي للجزيرة إن النيابة أوقفت البحث عن جثة الصحفي جمال خاشقجي بعد التأكد من إذابتها بأحماض في منزل القنصل السعودي.

ما القصة ؟

وقف نيابة إسطنبول البحث عن جثة خاشقجي يأتي بعد تأكيد مسؤولية خبير الكيمياء أحمد الجنوبي، وخبير السموم خالد الزهراني عن طمس الأدلة.

الجنوبي والزهراني دخلا لمحو الأدلة تحت غطاء المشاركة في معاينة موقع ارتكاب الجريمة، وذلك قبل التحقيق المشترك مع الجانب التركي.

مصادر الادعاء قالت إن الفريق السعوديّ عمل خلال سبعة أيام على تبديد ما يُفترض أنها أدلة خلّفها فريق الاغتيال في القنصلية ومنزل القنصل السعودي.

مصدر بمكتب المدعي العام التركي كشف للجزيرة أن فريق التحقيق بإسطنبول توصل إلى أن جثة خاشقجي تمت إذابتها داخل منزل القنصل عن طريق ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذعار الحربي.

النيابة التركية توقف البحث عن جثة #خاشقجي .. والسبب ؟! pic.twitter.com/BnqsgLU9mv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2018

لقاء مرتقب بين أردوغان وترمب:

ينتظر أن يعقد غداً، في باريس، لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب.

اللقاء هو الأول بين الرئيسين منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

يأتي اللقاء وسط ضغوط تركية متزايدة لكشف المسؤولين عن الجريمة، وبعد يومين من قول الرئيس ترمب إنه سيتخذ موقفاً قوياً، بالتشاور مع الكونغرس وتركيا والسعودية.

مشرعون في الكونغرس يطالبون بمعاقبة السعودية:

طالب 22 من المشرعين الأمريكيين الرئيس ترمب باستخدام قانون ماغنيتسكي في قضية خاشقجي.

المشرعون: قضية خاشقجي تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عنها وفق القانون الأمريكي

القانون يمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

سيكون في مقدور الكونغرس فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجريمة حتى ولو كانوا في أرفع المناصب.

القانون يلزم ترمب بالعمل على تحديد هوية المسؤولين، وإبلاغ الكونغرس بالنتائج خلال 120 يوما.

استنفار الأجهزة الأمريكية المختلفة لتتبع القضية والكشف عن جميع ملابساتها لتأخذ صبغة أمريكية خالصة.

مقتل خاشقجي يعقد تشكل تحالف عربي