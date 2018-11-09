تحركات أوربية جديدة ضد السعودية بعد مقتل خاشقجي

أعلنت النرويج (الجمعة) أنها ستعلق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية "عقب التطورات الأخيرة في المملكة والموقف في اليمن".

بيان وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي:

قررنا في الوضع الراهن ألا نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد دفاعية أو متعددة الأغراض للاستخدام العسكري للسعودية.

قرار وقف التراخيص جاء بعد تقييم واسع النطاق للتطورات الأخيرة في السعودية والموقف الغامض في اليمن.

معلومات أساسية:

يأتي إعلان النرويج بعد أسبوع من استدعاء خارجيتها للسفير السعودي في أوسلو للاحتجاج على اغتيال خاشقجي.

أحجم متحدث باسم وزارة الخارجية عن الإفصاح عما إذا كان القرار مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

قالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستوقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لحين تفسير ملابسات مقتل خاشقجي.

وفي سياق متصل اعتبرت ألمانيا، أن ثمة أسئلة متعلقّة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال بانتظار أجوبة.

أبرز تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار:

لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي.

ذكّرت أديبار بمطالبة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مؤخرًا، بالكشف عن الغموض الذي يلف مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

الأجوبة لم تأتِ بعد على كل الأسئلة، داعيةً إلى الكشف عن ملابسات القتل بأسرع وقت ممكن.

وشدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (الثلاثاء) على ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة ومعاقبتهم.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة ولا تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.