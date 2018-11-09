الحرب الأمريكية على "الإرهاب" أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص

قُتل 500 ألف شخص على الأقل في العراق وأفغانستان وباكستان منذ أن شنت الولايات المتحدة "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.. بحسب تقرير نشر أمس.

وأفاد تقرير معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون (رود آيلاند) بأن عدد القتلى يتراوح بين 480 و507 آلاف شخص، مشيرا إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

حرب "الإرهاب" الأمريكية:

الجامعة قالت في بيانها بخصوص هذه الإحصائية لحروب (الإرهاب) إن هذه الحصيلة الجديدة "تظهر زيادة قدرها 110 آلاف مقارنة" بحصيلة سابقة نشرت في أغسطس/آب 2016.

زيادة عدد الوفيات تُظهر أن هذه الحرب لا تزال شديدة، حتى لو كانت الحرب على "الإرهاب " غالبا ما يتم إهمالها من جانب الجمهور والصحافة والمسؤولين الأمريكيين.

محصلة التقرير، تشمل المدنيين و"المتمردين" والشرطة وقوات الأمن المحلية وكذلك العسكريين الأمريكيين والقوات المتحالفة معهم.

العراق أعلى حصيلة للضحايا المدنيين:

قائد أمريكي يسير باتجاه مبنى للشرطة في الناصرية جنوب العراق – سبتمبر 2009.

سجّل العراق أعلى حصيلة للضحايا المدنيين، بين 182 ألف و272 قتيلا- و204 ألف و575 قتيلا…وتأتي في المرتبة الثانية، أفغانستان بعدد 38 ألف و480 قتيلا… فيما تحل باكستان في المرتبة الثالثة بعدد 23 ألف و372 قتيلا.

كما قُتل في حروب أمريكا ضد الإرهاب نحو 7000 جندي أمريكي في العراق وأفغانستان.

كاتبة التقرير "نيتا كروفورد" أكدت قائلة "لا يمكننا أبدا معرفة الحصيلة المباشرة لهذه الحروب".

كروفورد، أوضحت أنه وعلى سبيل المثال، قد يكون عشرات آلاف المدنيين قُتلوا أثناء استعادة الجيش العراقي الموصل وسواها من المدن التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها، لكنّ الجثث لم يُعثر عليها بعد".

التقرير لا يشمل الضحايا غير المباشرين للنزاعات، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا بسبب أمراض أو نقص البنية التحتية.

7 آلاف جندي أمريكي قتلوا في العراق وأفغانستان

هجمات سبتمبر ومحاربة الإرهاب: