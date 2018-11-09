الأمم المتحدة تحاول إنقاذ محادثات السلام اليمنية بحلول نهاية العام

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث يسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام وأن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام.

ويحاول غريفيث، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف يوم 16 نوفمبر /تشرين الثاني، إنقاذ محادثات السلام التي انهارت في سبتمبر/أيلول الماضي.

جمع الأطراف المعنية:

المسؤول الدولي قال في بيان الأسبوع الماضي إنه يأمل في جمع أطراف الصراع على مائدة المفاوضات خلال شهر.

المتحدث باسم الأمم المتحدة أوضح للصحفيين أن جمع الأطراف المعنية معا ينطوي دوما على تحديات مختلفة وأن ما يحاول القيام به هو حل "أي مشكلات حتى نستطيع عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن".

معاون للمبعوث مارتن غريفيث، قال إن العمل على استئناف العملية السياسية يمضي حسب المقرر، مؤكدا الالتزام بعقد المحادثات بمجرد انتهاء الترتيبات".

كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي الدعوات لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة ما زاد الضغوط على السعودية التي تواجه غضبا عالميا بشأن قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال يوم الإثنين إنه سيسعى إلى تحرك جديد في مجلس الأمن الدولي لمحاولة إنهاء القتال في اليمن، وإيجاد حل سياسي.

دبلوماسيون بالأمم المتحدة، ذكروا أن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لصياغة مسودة قرار يدعو لوقف القتال في اليمن.

فشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف خلال سبتمبر/ أيلول بعد انتظار وفد الحوثيين لمدة ثلاثة أيام، إذ قال الحوثيون إنهم يريدون ضمانات من الأمم المتحدة بأن طائرتهم لن تضطر للتوقف في جيبوتي ليفتشها التحالف الذي تقوده السعودية.

برنامج الأغذية يعتزم تفادي مجاعة واسعة في اليمن:

طفل يمني يعاني من سوء التغذية-صنعاء 6 أكتوبر

وفي شأن تداعيات الحرب على اليمن والتي تفاقمت بعد تدخل التحالف السعودي الإماراتي والذي أدت عملياته العسكرية لمقتل المئات من المدنيين وخلفت أوضاعا إنسانية بالغة السوء أعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان أمس أنه يعتزم رفع حجم مساعداته الغذائية لليمن إلى المثلين بهدف الوصول إلى 14 مليون شخص لتفادي مجاعة واسعة النطاق.

قال البرنامج الذي يقدم بالفعل مساعدات غذائية لما بين سبعة وثمانية ملايين يمني في بيان "اليمن هو أكبر أزمة جوع في العالم، ملايين الأشخاص يعيشون على شفا المجاعة والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم".

البرنامج أكد أن المواد الغذائية التي يقدمها وغيرها من المساعدات الإنسانية كان لها دور فعال في المساعدة على منع المجاعة.. لكن المؤشرات تدل على الحاجة لجهود أكبر لتفادي مجاعة واسعة النطاق.

خبراء في الأمن الغذائي من بينهم مسؤولون في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، أجروا تقييما للأوضاع في اليمن الشهر الماضي، لمعرفة ما إذا كانت هناك مناطق في البلاد تعاني بالفعل من المجاعة.

أحدث تقرير سابق صدر في مارس/ آذار2017. لم يصل إلى حد إعلان المجاعة لكنه قال إن 6.8 مليون شخص في حالة "طارئة" لكن بيان برنامج الأغذية قال إن التقرير الجديد قد يقدر الرقم بما يتراوح بين 12 و14 مليونا.

البيان أوضح أن ذلك يعني أن نصف السكان تقريبا لديهم القليل ليقتاتوا عليه وبالتالي فهم على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.

برنامج الأغذية قال إن أغلب المساعدات ستكون إمدادات غذائية لكن بعضها سيكون على هيئة تحويلات نقدية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقول إن طفلا يموت كل عشر دقائق في اليمن من أمراض يمكن منعها بسهولة فيما يعاني نصف أطفال البلاد من سوء تغذية مزمن.

منظمة الصحة العالمية تؤكد بدورها أن سوء التغذية الحاد يؤثر على 1.8 مليون طفل دون الخامسة فيما يتعرض ثلث أحياء اليمن لخطر الانزلاق إلى المجاعة.

تسببت الحرب الأهلية وانهيار الاقتصاد ومشكلات وصول الشحنات في أزمة الجوع باليمن، وتعتمد البلاد عادة على الواردات للوفاء بأكثر من نصف احتياجاتها من الغذاء.

برلمانيون أوربيّون يوجّهون نداء "للسلم في اليمن":

الحرب في اليمن وما خلفته من آثار كارثية على البلد الفقير وسكانه وخاصة بعد التدخل السعودي الإماراتي، أثارت ردود فعل غاضبة وخاصة في الدول الغربية. وفي هذا الشأن وقّع برلمانيون من عدّة دول أوربية أمس "نداء باريس للسلم في اليمن" وطالبوا فيه خصوصاً بتعليق صادرات الأسلحة إلى طرفي النزاع.