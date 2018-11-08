واشنطن مستعدة لشطب السودان من "الدول الداعمة للإرهاب" بشروط

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس استعدادها لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة "للإرهاب" شريطة أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، بعد محادثات بهذا الشأن جرت في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، ووزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد.

مكافحة الإرهاب وتحسين سجل حقوق الإنسان:

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية جون ساليفان ناقش قضايا مثيرة للقلق خلال محادثاته الثلاثاء مع وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد.

بيان الخارجية الأمريكية قال:" ترحب الولايات المتحدة بالتزام السودان تحقيق تقدم في مسائل رئيسية".

الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة "راعية للإرهاب" إذا تم عقد العزم على الوفاء بجميع المعايير القانونية ذات الصلة، وفي حال قيام السودان بتحقيق تقدم في التعامل مع المسائل الست الرئيسية محل الاهتمام المشترك".

إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، طلبت الولايات المتحدة من السودان المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.

بيان الخارجية الأمريكية، لفت إلى أن الولايات المتحدة ترغب أيضا بالعمل على مواضيع عالقة متعلقة بالإرهاب.

وزير الخارجية السودانية، توجه الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع واشنطن، الهادف إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

علاقات متشنجة وتعاون بناء:

بالرغم من العلاقات المتشنجة بين الولايات المتحدة والسودان، يتعاون البلدان في قضايا رئيسية منها احتواء الاضطرابات في ليبيا المجاورة.

إدارة الرئيس دونالد ترمب، رفعت العام الماضي عقوبات فرضت لعقود على السودان، لكن الاستثمار لا يزال محظورا بسبب تصنيف هذا البلد الأفريقي كدولة راعية للإرهاب، وهو أمر له تداعيات قانونية في الولايات المتحدة.

تصنيف دولة بكونها "راعية للإرهاب" يحد من حصولها على تمويل دولي، ويجعل من الصعب على المواطنين الأمريكيين القيام بأعمال تجارية فيها.

هناك ثلاث دول فقط مدرجة على القائمة السوداء للإرهاب هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

الولايات المتحدة، أدرجت السودان على القائمة عام 1993 عندما قدمت ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وحين كان زعيمها عمر البشير يتبنى "الإسلام المتشدد."

بعد أن قامت القاعدة بتفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ردت الولايات المتحدة بضربة صاروخية استهدفت مصنعا للأدوية داخل السودان تبين لاحقا أن صلته بالقاعدة لم تكن مؤكدة.

تدهورت علاقة السودان أكثر بواشنطن عندما بدأت الحكومة حملة عنيفة عام 2003 لإخماد تمرد في منطقة دارفور الغربية وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة.

العلاقات بدأت تتحسن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي رحبت إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب المدمرة.

المحكمة العليا الأمريكية منقسمة بشأن دعوى ضد السودان:

المحكمة الأمريكية العليا تنظر في طعن السودان ضد تعويضات بحارة أمريكيين

وفي ذات شأن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، بدأ قضاة المحكمة العليا الأمريكية منقسمين أمس أثناء نظر طعن من السودان، تؤيده الحكومة الأمريكية، على تعويضات قيمتها 314 مليونا و700 ألف دولار لبحارة أمريكيين أصيبوا في تفجير المدمرة كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000.

واستمع القضاة إلى مرافعات شفوية في طعن السودان على حكم محكمة أدنى درجة في 2015 منح التعويضات للبحارة.

نزاع في المحكمة حول سلامة الإجراءات:

يتركز النزاع حول دفوع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته في واشنطن في عام 2010 وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.

حكومة ترمب، اتفقت مع السودان قائلة إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها.

بدا بعض القضاة متقبلين لدفوع الحكومة، ولمح القاضي بريت كافانو، أحدث المعينين بالمحكمة، إلى أن محامي البحارة يهون من شأن المشكلة برغم وجود معاهدة دولية كبرى تحكم العلاقات الدبلوماسية.

وقال القاضي الليبرالي "ستيفن برير" إن إرسال أي دعوى إلى وزارة للخارجية ربما يضمن بدرجة أفضل وصولها إلى السلطات المناسبة.

لكن بدا أيضا أن بعض القضاة الآخرين يؤيدون البحارة، إذ قال كبير القضاة جون روبرتس إنه قد يكون "ملائما" بدرجة أكبر تلقي إخطار في سفارة.

الهجوم على المدمرة الأمريكية كول:

المدمرة كول عقب تعرضها لهجوم قبالة ميناء عدن عام 2000 – أرشيفية-