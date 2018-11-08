مصدر تركي: جثة خاشقجي أُذيبت بالكامل في منزل القنصل السعودي

قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي لـ"الجزيرة"، اليوم، إن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق بإسطنبول، هي أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم "محوها بالكامل".
تصريحات مكتب المدعي العام التركي للجزيرة:
- النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل.
- عثرنا في بيت القنصل السعودي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة.
- عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي بإسطنبول والصرف الصحي في المنطقة.
- القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي.
وقالت مصادر تركية للجزيرة مباشر، إن من قام بإذابة جثة خاشقجي داخل منزل القنصل هم ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذعار الحربي.
قضية خاشقجي تتصاعد
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال اليوم، إنه يعكف على دراسة رد قوي بشأن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر المنصرم، وإنه سيعلنه خلال أسبوع.
- كشف فيلم وثائقي للقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي عربي) أن فريقًا سعوديًا من خمسين عنصرًا شُكل الصيف الماضي للتخلص من الخصوم داخل السعودية وخارجها، وكان خاشقجي أحد ضحاياه.
- صحيفة ليزيكو الفرنسية قالت اليوم إن قضية مقتل خاشقجي تسببت في "زلزال لم تنته بعد هزاته الارتدادية"، مشيرة إلى أن هذه القضية تهدد الطموحات السياسية، بل ربما حتى سلطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
خلفية
- في تصريحات سابقة، قال ترمب إن السعوديين لم يخدعوه بشأن مقتل خاشقجي، لكن "ربما خدعوا أنفسهم".
- سبق أن وصف ترمب معالجة الرياض لقضية خاشقجي بأنها "أسوأ تستر على الإطلاق"، كما طالب وزير خارجيته مايك بومبيو السعودية بإعلان الحقيقة بأسرع ما يمكن.
- مصدر تركي قال للجزيرة، إن جينا هاسبل مديرة الاستخبارات الأمريكية اطلعت على المعلومات الكاملة لعملية قتل خاشقجي، وإن الأدلة التي اطلعت عليها هاسبل تثبت أن عملية القتل تمت بأوامر من مستويات عليا.
- وكان مصدر تركي قد قال للجزيرة إن أنقرة تواصل اتصالاتها الدولية بشأن قضية خاشقجي، وإنها أطلعت واشنطن ودولًا أوربية على نتائج التحقيق، وأضاف أن دولًا أوربية أبلغت أنقرة أنها بصدد اتخاذ إجراءات تجاه القضية خلال أسبوع.
- أشار المصدر إلى أن التحقيقات مستمرة، وأن الرياض لا تتعاون بشأن ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد ملابسات التخلص من جثة خاشقجي.
- قبل أيام، كشفت جريدة (صباح) التركية، أن موظفي القنصلية السعودية شفروا كاميرات الكابينة الخاصة بالأمن التركي يوم ٦ أكتوبر من أجل التغطية على جريمة قتل خاشقجي.
- الصحيفة التركية كشفت أيضًا في وقت سابق، أن الرياض أرسلت خبيرًا في علم السموم وآخر في الكيمياء لمحو وطمس أدلة قتل خاشقجي قبل قيام الشرطة التركية بتفتيش القنصلية السعودية الشهر الماضي.