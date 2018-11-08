مصدر تركي: جثة خاشقجي أُذيبت بالكامل في منزل القنصل السعودي

قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي لـ"الجزيرة"، اليوم، إن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق بإسطنبول، هي أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم "محوها بالكامل".

تصريحات مكتب المدعي العام التركي للجزيرة:

النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل.

عثرنا في بيت القنصل السعودي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة.

عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي بإسطنبول والصرف الصحي في المنطقة.

القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي.

وقالت مصادر تركية للجزيرة مباشر، إن من قام بإذابة جثة خاشقجي داخل منزل القنصل هم ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذعار الحربي.

قضية خاشقجي تتصاعد

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال اليوم، إنه يعكف على دراسة رد قوي بشأن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر المنصرم، وإنه سيعلنه خلال أسبوع.

كشف فيلم وثائقي للقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي عربي) أن فريقًا سعوديًا من خمسين عنصرًا شُكل الصيف الماضي للتخلص من الخصوم داخل السعودية وخارجها، وكان خاشقجي أحد ضحاياه.

صحيفة ليزيكو الفرنسية قالت اليوم إن قضية مقتل خاشقجي تسببت في "زلزال لم تنته بعد هزاته الارتدادية"، مشيرة إلى أن هذه القضية تهدد الطموحات السياسية، بل ربما حتى سلطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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