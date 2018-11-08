شاهد: هكذا تتم إذابة العظام باستخدام حمض "الهيدروفلوريك"

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مصورة لعملية تذويب عظام باستخدام حمض "الهيدروفلوريك" الذي عثر على آثار له في منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

التفاصيل

يظهر أحد المقاطع وضع قطعة عظام داخل إناء به الحمض.

تبدأ القطعة في التحلل تدريجيا إلى أن تتلاشى.

قال ناشر الفيديو إنه استخدم حمضا بتركيز 33 في المئة، مشيرا في الفقرة التعريفية بالفيديو إلى خطورة الحمض.

كيف يعمل الحمض؟

د. سعيد المير المتخصص في الكيمياء التحليلية في جامعة قطر وصف في لقاء مع الجزيرة مباشر حمض "الهيدروفلوريك" بالحمض القوي.

د. سعيد أشار إلى أن هذا الحمض القوي يمكنه إذابة جسم الإنسان بكامله، بما في ذلك العظام.

الخبير القطري أوضح أن الأسنان والعظام هي آخر ما يتحلل من جثة الإنسان، مشيرا إلى مدة إذابة الجثة تعتمد على تركيز الحمض والكمية المستخدمة.

المير أضاف أنه يمكن اكتشاف آثار الحمض عن طريق أجهزة علمية حديثة.

خلفية

مصدر بمكتب المدعي العام التركي قال للجزيرة إن فريق التحقيق في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي توصل إلى أن جثة خاشقجي تم "محوها بالكامل".

عثر فريق التحقيق على بقايا حمض الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة في بئر في بيت القنصل السعودي بإسطنبول والصرف الصحي في المنطقة.

القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي.

مصادر تركية للجزيرة مباشر: من قام بإذابة جثة خاشقجي داخل منزل القنصل هم ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذعار الحربي.

تعليق خديجة

قالت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي على تويتر "إنها عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن الشعور بالصدمة والأسى" لأنباء إذابة جثة خاشقجي، مطالبة بالحقيقة والعدالة.