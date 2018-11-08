شاهد: مقتل 13 شخصا في إطلاق نار في حفل بكاليفورنيا

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحا قتل 12 شخصا بالرصاص وأصاب عددا أخر قبل أن يلقى مصرعه في إطلاق نار خلال حفل كان يقام في قاعة للرقص في جنوب ولاية كاليفورنيا.

أهم المعلومات التي ذكرها جيف دين قائد شرطة المنطقة التي وقع بها إطلاق النار

من بين القتلى نائب قائد شرطة المنطقة.

المسلح يدعى إيان ديفيد لونغ، وهو جندي سابق في مشاة البحرية.

من المرجح أن لونغ هو من أطلق النار على نفسه.

من غير المعروف حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.

المسلح كان يطلق النار بشكل عشوائي.

تفاصيل

أصيب 12 شخصا على الأقل خلال الهجوم الذي وقع بينما كانت القاعة تكتظ بالمئات من الشباب.

شهود عيان قالوا إن البعض بدأ في تحطيم النوافذ بالمقاعد للهرب عندما شرع المسلح في إطلاق النار.

الشهود أشاروا إلى أن المسلح استخدم مسدسا نصف أوتوماتيكي، وأعاد تعبئته عدة مرات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب على تويتر أن "تلقى إيجازا كاملا عن إطلاق النار المروع".

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