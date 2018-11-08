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سياسة|أمريكا

شاهد: مقتل 13 شخصا في إطلاق نار في حفل بكاليفورنيا

8/11/2018

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحا قتل 12 شخصا بالرصاص وأصاب عددا أخر قبل أن يلقى مصرعه في إطلاق نار خلال حفل كان يقام في قاعة للرقص في جنوب ولاية كاليفورنيا.

أهم المعلومات التي ذكرها جيف دين قائد شرطة المنطقة التي وقع بها إطلاق النار
  • من بين القتلى نائب قائد شرطة المنطقة.
  • المسلح يدعى إيان ديفيد لونغ، وهو جندي سابق في مشاة البحرية.
  • من المرجح أن لونغ هو من أطلق النار على نفسه.
  • من غير المعروف حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.
  • المسلح كان يطلق النار بشكل عشوائي.
تفاصيل
  • أصيب 12 شخصا على الأقل خلال الهجوم الذي وقع بينما كانت القاعة تكتظ بالمئات من الشباب.
  • شهود عيان قالوا إن البعض بدأ في تحطيم النوافذ بالمقاعد للهرب عندما شرع المسلح في إطلاق النار.
  • الشهود أشاروا إلى أن المسلح استخدم مسدسا نصف أوتوماتيكي، وأعاد تعبئته عدة مرات.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب على تويتر أن "تلقى إيجازا كاملا عن إطلاق النار المروع".
حوادث سابقة
  • الحادث يأتي بعد أقل من أسبوعين على مقتل 11 شخصاً برصاص مسلح أطلق النار داخل معبد يهودي في بيتسبرغ.
  • في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قتل شخصان وأصيب خمسة آخرين عندما أطلق شخص النار داخل مركز لتعليم اليوغا في فلوريدا.
  • قبل 13 شهرا، وقع أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة، عندما قتل 58 شخصا وأصيب المئات بعد أن فتح ستيفن بادوك، 64 عاما، النار من الطابق الثاني والثلاثين لأحد فنادق مدينة لاس فيغاس على حشد في أسفل المبنى كان يحضر حفلا موسيقيا.
المصدر : وكالات
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