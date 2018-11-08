شاهد: متطرفة بالكنيست تقتحم الأقصى برفقة مائتي مستوطن

اقتحم عشرات المستوطنين تتقدمهم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، شولي معلم، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

تدنيس الأقصى

أكثر من 200 إسرائيلي ما بين مستوطنين متطرفين وطلاب المعاهد والجامعات الإسرائيلية، اقتحموا برفقة عضو الكنيست شولي معلم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لعضو الكنيست وللمستوطنين المتطرفين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وانتهاءًا بخروجهم من باب السلسلة.

مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، ذكر أن شولي معلم اقتحمت الأقصى برفقة المستوطنين، ونظمت جولات استفزازية في باحاته .

الدبس أشار إلى أن بعض المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد المبارك، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، الأمر الذي جوبه بالتصدي من قبل الحراس والمصلين .

كان عضو الكنيست اليميني المتطرف من حزب الليكود "يهودا غليك" قد اقتحم أمس، المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين، وتجول في أنحاء متفرقة من باحاته وسط حراسة شرطية مشددة.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو الى وقفها.

تحذير فلسطيني

وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية، يوسف ادعيس، حذر من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات لقدسية المسجد الأقصى من أعضاء الكنيست، والتي كان آخرها صباح اليوم.

ادعيس قال في بيان اليوم، إن خطورة هذه الاقتحامات تتعلق بالشخصيات النوعية، سياسيًّا وحزبيًّا، وبما يرافقها من تصريحات تدعو لإنهاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، تمهيدًا للسيطرة عليه .

الوزير دعا المؤسسات الدولية للعمل على الحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى، وعدم السماح بتغييره تحت أي من المسميات، سواء التقسيم الزماني أو المكاني، أو السيطرة عليه بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا الأمر له خطورة كبيرة على المنطقة برمتها .

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