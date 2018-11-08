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سياسة|السعودية

شاهد: كيف تفاعل المغردون مع صور الأمير عبد العزيز بن فهد

8/11/2018

نشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد صورا على حسابه على تويتر لعمه الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز.

ما القصة؟
  • ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد في بعض الصور التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رفقة ابنتيه.
  • كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.
  • كان الأمير عبد العزيز قد اختفى قبل نحو عام بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
  • أثارت الصور التي نشرها الأمير نواف ردود فعل كثيرة بين المغردين الذين شكك بعضهم في حداثة الصور.
  • أفرجت السلطات السعودية (السبت) عن الأمير خالد بن طلال شقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد اعتقال دام قرابة العام.
  • تواجه المملكة ضغوطا دولية على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفيما يلي عدد من التغريدات حول الصور التي نشرها الأمير نواف بن فيصل:

 

 

https://twitter.com/MBNsaudi/status/1059974914516512768?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HannouneHayat/status/1060029910222340096?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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