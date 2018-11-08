شاهد: كيف تفاعل المغردون مع صور الأمير عبد العزيز بن فهد

نشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد صورا على حسابه على تويتر لعمه الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز.

ما القصة؟

ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد في بعض الصور التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رفقة ابنتيه.

كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

كان الأمير عبد العزيز قد اختفى قبل نحو عام بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

أثارت الصور التي نشرها الأمير نواف ردود فعل كثيرة بين المغردين الذين شكك بعضهم في حداثة الصور.

أفرجت السلطات السعودية (السبت) عن الأمير خالد بن طلال شقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد اعتقال دام قرابة العام.

تواجه المملكة ضغوطا دولية على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

وفيما يلي عدد من التغريدات حول الصور التي نشرها الأمير نواف بن فيصل:

#بشرى ما احد يتوقعها

بشراكم الامير البطل #عبدالعزيز_بن_فهد @afaaa73 حفظه الله يخرج من الاعتقال . الحمد لله على سلامتك ياسمو الامير الله يجعل مااصابك طهور ويفرحنا بخروج بقية المعتقلين الدعاة والمفكرين وكل مظلوم. اللهم آمين الخبر عبر @TurkiShalhoubhttps://t.co/AuVeev6i4L — om-anas : 🇸🇦 ام انس (@777_7amed) November 6, 2018

خروج سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

والأمير #خالد_بن_طلال وكل نشطاء

المجتمع الإسلامي المدني من مشايخ

ودعاة ومصلحين ضرورة ملحّة، ويجب

ان تكون خطوة حقيقية لا رجعة فيها

دون ان تسيّس مهما كانت الظروف.. الجميع سعيد بعودة حماة

الإصلاح والدعوة ورجالهما😍 — احمد الخالدي 不 (@a77m3d) November 7, 2018

https://twitter.com/MBNsaudi/status/1059974914516512768?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HannouneHayat/status/1060029910222340096?ref_src=twsrc%5Etfw