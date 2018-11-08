شاهد: كيف تفاعل المغردون مع صور الأمير عبد العزيز بن فهد

نشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد صورا على حسابه على تويتر لعمه الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز.
#بشرى ما احد يتوقعها
بشراكم
الامير البطل #عبدالعزيز_بن_فهد @afaaa73 حفظه الله يخرج من الاعتقال .
الحمد لله على سلامتك ياسمو الامير
الله يجعل مااصابك طهور ويفرحنا بخروج بقية المعتقلين الدعاة والمفكرين وكل مظلوم.
اللهم آمين
الخبر عبر @TurkiShalhoubhttps://t.co/AuVeev6i4L
— om-anas : 🇸🇦 ام انس (@777_7amed) November 6, 2018
خروج سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد
والأمير #خالد_بن_طلال وكل نشطاء
المجتمع الإسلامي المدني من مشايخ
ودعاة ومصلحين ضرورة ملحّة، ويجب
ان تكون خطوة حقيقية لا رجعة فيها
دون ان تسيّس مهما كانت الظروف..
الجميع سعيد بعودة حماة
الإصلاح والدعوة ورجالهما😍
— احمد الخالدي 不 (@a77m3d) November 7, 2018
https://twitter.com/MBNsaudi/status/1059974914516512768?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HannouneHayat/status/1060029910222340096?ref_src=twsrc%5Etfw