شاهد: سجال بين ترمب ومراسل CNN والبيت الأبيض يسحب تصريحه

علّق البيت الابيض الأربعاء التصريح الصحفي لمراسل شبكة "سي إن إن" الذي كان قد دخل في وقت سابق في سجال حاد مع الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي، ووصف ترمب المراسل بأنه "عدو الشعب".

ما القصة ؟

بدأ السجال الساخن بعد أن تمسّك المراسل البارز بالميكروفون وأصر على طرح الأسئلة حول قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى التي تتجه نحو الحدود الأمريكية.

وصف ترمب الغاضب أيضا المراسل جون أكوستا بأنه "شخص وقح وفظيع" بعد أن رفض الأخير الجلوس وتمرير الميكروفون لزملائه خلال المؤتمر بعد يوم على الانتخابات النصفية.

ترمب قال "هذا يكفي"، ثم حاولت موظفة سحب الميكروفون من أكوستا دون أن تفلح في ذلك.

تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز حول الواقعة:

"البيت الأبيض علّق التصريح الممنوح للمراسل المعني حتى إشعار آخر"، في إشارة إلى أكوستا الذي كتب لاحقا على حسابه انه قد منعه من الدخول.

الرئيس ترمب يؤمن بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله وحول إدارته.

لكننا لن نتحمّل أبداً مراسلاً يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض. هذا التصرف غير مقبول بالمطلق.

رد من أكوستا وسي إن إن: