شاهد: تشييع جثمان صياد فلسطيني قتلته البحرية المصرية

شيّع فلسطينيون في قطاع غزة اليوم الخميس جثمان صيّاد قالت وزارة الداخلية في القطاع إن قوات البحرية المصرية قتلته.

التفاصيل

وزارة الداخلية في قطاع غزة: قوات البحرية المصرية أطلقت النار على قارب صيد فلسطيني وقتلت صيادًا، مساء أمس.

مصدر عسكري مصري نفى التقرير دون الخوض في التفاصيل.

وزارة الصحة الفلسطينية: الصياد مصطفى حيدر خليل أبو عودة (32 عامًا) استشهد إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، أثناء صيده في بحر رفح، جنوبي قطاع غزة.

لجان الصيادين الفلسطينيين: الصياد عودة من سكان مخيم الشاطئ، ارتقى شهيداً برصاص زورق مصري في بحر رفح جنوبي القطاع، أثناء عمله في مهنة الصيد.

أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل البحري ابتداءً من صباح اليوم الخميس حتى صباح الجمعة؛ احتجاجًا على قتل أبو عودة بنيران مصرية خلال عمله في عرض البحر.

سبق أن أطلقت البحرية المصرية النار باتجاه قوارب من غزة بعد أن اتهمتها بدخول المياه المصرية.

تفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع الساحلي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعلل ذلك بمخاوف أمنية. وتسمح إسرائيل حاليا لقوارب الصيد في غزة بالإبحار لمسافة تصل إلى تسعة أميال بحرية.

تحاول مصر إبرام اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كما تحاول تهدئة احتجاجات مستمرة منذ عدة أشهر على الحدود بين غزة وإسرائيل استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني بنيران إسرائيلية.

دعوات للتحقيق