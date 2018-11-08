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سياسة

شاهد: تشييع جثمان صياد فلسطيني قتلته البحرية المصرية

8/11/2018

شيّع فلسطينيون في قطاع غزة اليوم الخميس جثمان صيّاد قالت وزارة الداخلية في القطاع إن قوات البحرية المصرية قتلته.

التفاصيل
  • وزارة الداخلية في قطاع غزة: قوات البحرية المصرية أطلقت النار على قارب صيد فلسطيني وقتلت صيادًا، مساء أمس.
  • مصدر عسكري مصري نفى التقرير دون الخوض في التفاصيل.
  • وزارة الصحة الفلسطينية: الصياد مصطفى حيدر خليل أبو عودة (32 عامًا) استشهد إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، أثناء صيده في بحر رفح، جنوبي قطاع غزة.
  • لجان الصيادين الفلسطينيين: الصياد عودة من سكان مخيم الشاطئ، ارتقى شهيداً برصاص زورق مصري في بحر رفح جنوبي القطاع، أثناء عمله في مهنة الصيد.
  •  أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل البحري ابتداءً من صباح اليوم الخميس حتى صباح الجمعة؛ احتجاجًا على قتل أبو عودة بنيران مصرية خلال عمله في عرض البحر.

 

  • سبق أن أطلقت البحرية المصرية النار باتجاه قوارب من غزة بعد أن اتهمتها بدخول المياه المصرية.
  • تفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع الساحلي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعلل ذلك بمخاوف أمنية. وتسمح إسرائيل حاليا لقوارب الصيد في غزة بالإبحار لمسافة تصل إلى تسعة أميال بحرية.
  • تحاول مصر إبرام اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كما تحاول تهدئة احتجاجات مستمرة منذ عدة أشهر على الحدود بين غزة وإسرائيل استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني بنيران إسرائيلية.

 

دعوات للتحقيق
  • وزارة الداخلية والأمن الوطني، والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت السلطات المصرية للتحقيق في حادثة استشهاد الصياد أبو عودة أثناء سعيه على قوت عياله في مواجهة الحصار، للوقوف على تفاصيل ما جرى.
  • الهيئة نعت الشهيد أبو عودة الذي استشهد أثناء عمله في مهنة الصيد، وقالت في بيان إن "الدم الفلسطيني غال علينا كما الدم المصري الذي روى أرض فلسطين عبر سنوات الصراع مع العدو الصهيوني"، مشددة على ضرورة إصدار قادة الجيش تعليماتهم بضبط النفس في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر.
  • بيان الهيئة أضاف "إذ نثمن الجهود المصرية المضنية التي يبذلها جهاز المخابرات العامة لكسر الحصار واستعادة الوحدة فإننا ونحن نتذكر تضحيات الجيش العربي المصري في فلسطين فإننا ندعوه لوضع مزيد من الضوابط والضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك الحادث المؤسف".
المصدر : وكالات
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