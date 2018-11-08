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شاهد: العائلة "الفلسطينية" لـ رشيدة طليب تحتفل بفوزها بعضوية الكونغرس

8/11/2018

ابتهج الأقرباء الفلسطينييون رشيدة طليب المنتخبة لعضوية مجلس النواب الأمريكي، بأنباء انتصارها أمس، كما احتفلت رشيدة وزوجها ووالدتها بالفوز فور إعلان النتائج.

فخر وفرحة
  • في قرية بيت عور الفوقا بالضفة الغربية المحتلة، قال بسام طليب "عم رشيدة" البالغ من العمر (54 عامًا) إنه ومعه جميع أفراد العائلة والقرية فخورون برشيدة.
  • طليب عبر عن فخره برشيدة كونها أول عربية فلسطينية مسلمة تصل لهذا المنصب.
  • عم رشيدة اعتبر أن تأكيد ابنة أخيه على هويتها الفلسطينية، رسالة ستخدم القضية الفلسطينية وصوتا نسائيا يحمل آلام شعبها خارج قريتها الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
  • طليب اعتبر أيضًا أن تأكيد رشيدة على أنها سترتدي الثوب الفلسطيني وتقسم على القرآن الكريم أثناء حفل التنصيب في الكونغرس، أنه "برنامج" في حد ذاته.
  • وفور علمهم بترشحها في أغسطس/آب الماضي، استقبلت جدة رشيدة وأخوالها وخالاتها الجيران في القرية الذين توافدوا وتجمعوا أمام المنزل المؤلف من طابق واحد بجوار أشجار الزيتون للتهنئة، بينما كانت رشيدة تستعد لفوزها شبه المؤكد.
  • عائلة رشيدة قالت إن النائبة الأمريكية أقامت حفل عرسها في بيت عور في عام 1997، وإن آخر زياراتها للقرية كانت في عام 2006.

ابنة فلسطين في الكونغرس
  • رشيدة البالغة من العمر 43 عامًا، هي الأخت الكبرى لأربعة عشر ابنًا لمهاجرين فلسطينيين في ديترويت، وهي متزوجة من ابن خالتها.
  • انتُخبت رشيدة يوم الثلاثاء لاحتلال مقعد دائرة الكونغرس الثالث عشر بولاية ميشيغان.
  • فوز رشيدة كان مضمونًا بسبب عدم تقديم الجمهوريين مرشحًا لهم على هذا المقعد.
  • رشيدة تعمل محامية وتنحاز إلى الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي، وكانت قد قالت إنها إذا تم انتخابها في مجلس النواب، فسوف تعمل من أجل حصول العمال على أجور أعلى وحماية أفضل.
عم الفلسطينية رشيدة طليب يحتفل في الضفة بفوزها في الكونغرس الأمريكي (رويترز)
  • النائبة الأمريكية لها تاريخ في تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي، وبفوزها بمقعد أمس أصبحت أول مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.
  • كأول امرأة مسلمة تخدم في المجلس التشريعي لميشيغان، سعت طليب للدفاع عن فقراء ديترويت، وتحدت قطبا من أقطاب الأعمال العاملين في مجال مصافي تكرير النفط ونقله بالشاحنات حيث اتهمته بتلويث أحياء المدينة.
  • رشيدة تشغل مقعدا يمثل أجزاء من ديترويت وضواحيها والذي ظل لفترة طويلة في قبضة جون كونيرز، الذي استقال العام الماضي وسط شكاوى بقيامه بالتحرش الجنسي بموظفات سابقات.
  • وستكون رشيدة طليب والصومالية/الأمريكية إلهان عمر من ولاية مينيسوتا أول عضوتين مسلمتين في الكونغرس.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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