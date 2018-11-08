تفاصيل لقاء بن سلمان مع قيادات إنجيلية أمريكية بالرياض.. ماذا دار؟

كشف أعضاء بوفد قادة الإنجيليين الأمريكيين الذين زاروا الرياض مؤخرا، النقاب عما دار خلال لقائهم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرسائل التي بعث بها من خلالهم للبيت الأبيض.

ونقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن جويل روزينبرغ الذي قام يتنظيم الزيارة وحضر اللقاء قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغهم خلال استقباله للوفد في الرياض قبل أسبوع، اعتزامه معاقبة أولئك المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تلك الأزمة يتعين ألا تحرف الانتباه عما وصفه بـ “الخطر الإيراني على المنطقة والعالم".

من داخل غرفة الاجتماعات مع بن سلمان:

وفقا لروزنبرغ، قام ولي العهد السعودي بالهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما هاجم الإيرانيين وحتى الروس، مشيرا إلى أن أعداءه يستخدمون كل شيء يمكنهم استخدامه لاستغلال هذا الموقف (يقصد مقتل خاشقجي) ليجعلونه يزداد سوءا.

وحسبما نقل روزنبرغ فقد قال بن سلمان خلال الاجتماع:" أنصت، إنني أعتقل الناس، وأطلق النار عليهم!! ماذا عن إيران؟! هل عندما يقتلون الناس يعتقلونهم؟! كلا، لقد تمت ترقيتك! وماذا عن الروس؟! وماذا عن الأتراك؟!"

وذكر موقع أكسيوس أن روزنبرغ هو من قام بترتيب زيارة وفد قادة المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين للمملكة العربية السعودية، ويحمل روزنبرغ الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، ويترأس مؤسسة أنجيليكانية في أمريكا ويعيش في إسرائيل، وعمل في السابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال روزنبرغ في تصريح خاص "أول موضوع تمت مناقشته مع بن سلمان في بداية الاجتماع كان موضوع مقتل خاشقجي، ولم يتخذ الأمير السعودي موقفا دفاعيا تجاه هذا الموضوع"، وأضاف "أنصت، هذا عمل بشع وخطأ جسيم وقد قمنا الفعل باعتقال 18 شخصا، كما قمت بفصل 5 من وظائفهم، وسوف نعمل على التوصل لحقيقة هذا الأمر ويتعين على الجناة أن يدفعوا ثمن فعلتهم".

وأضاف"هذا خطأ لا يمكن قبوله مطلقا، وقد جاء في وقت يهدد كافة الإصلاحات التي نسعى لإنجازها. إنها كارثة."

كيف استغل بن سلمان الاجتماع؟

ذكر موقع (اكسيوس) أن ولي العهد السعودي استغل الاجتماع مع الوفد الذي ضم شخصيات من أشد المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكي يبعث من خلالهم رسائل إلى البيت الأبيض ولأعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين ممن يدفعون باتجاه فرض عقوبات ضد السعودية.

ووفقا لروزنبرغ فقد بعث برسالتين في هذا الاتجاه حين قال بالحرف الواحد:" إنه- أي مقتل خاشقجي- عمل بشع وغير مقبول ولكنني لن أسمح لهذا العمل بأن يوقفني عن كافة الإصلاحات التي يتعين أن أقوم على إنجازها لتحسين حياة الشعب السعودي ولكي نحمي أنفسنا من الأعداء وهم إيران، الإخوان المسلمون، القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). “

بن سلمان يتحدث مطولا عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

قال روزنبرغ إن محمد بن سلمان تحدث 30 دقيقة كاملة من زمن الاجتماع عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وعن تطوير علاقات حميمية بين السعودية وإسرائيل، وقال إننا عندما وصلنا إلى هذا الموضوع الحساس فقد تحدث ولي العهد السعودي بشكل مطول، وطلب منا عدم الحديث علانية عن هذا الجزء من الاجتماع.



خلفيات عن اللقاء: