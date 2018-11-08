بي بي سي: السعودية شكلت فريقا لتصفية المعارضين بالداخل والخارج

كشف تقرير وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فريقا مكونا من 50 سعوديا تم تشكيله قبل أشهر، للتخلص من المعارضين داخل وخارج المملكة.

تحدث التقرير المتلفز، الذي حمل عنوان " ولي العهد تحت المجهر" عن سلسلة عمليات اختطاف واعتداء تعرض لها معارضون سعوديون داخل المملكة وفي أوربا، إضافة لشهادة جديدة عن حالة وفاة لمعارض أثناء احتجازه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

النمر .. للتخلص من المعارضين:

أفاد التقرير المتلفز (مدته 27 دقيقة) بأن فريقا يضم 50 سعوديا تم تشكيله، في صيف 2018، لتنفيذ مهمة التخلص من المعارضين داخل وخارج المملكة، وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية عن مصدر من داخل السعودية (لم تسمه) لديه قريب من هذه الفرقة.

التقرير أوضح أن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يكن الأول من نوعه الذي جرى بأمر من رأس السلطة في المملكة.

تقرير الإذاعة البريطانية، رجح وجود عمليات اختطاف لأمراء ومعارضين سعوديين نفذتها مجموعة صغيرة من المرتزقة الأجانب، قبل أن يتم تشكيل هذا الفريق.

أشار التقرير إلى أن الفريق السعودي الذي أطلق عليه اسم " نمر" وكان من بين أعضائه (لم يحدد عددهم) من قام بقتل خاشقجي.

نقلت بي بي سي عن السلطات السعودية قولها:" نرفض رفضا قاطعا تلك الادعاءات الواردة منكم… العارية عن الصحة تماما" وذلك تعقيبا على ما جاء في التقرير الوثائقي المتلفز.

تحذير معارض سعودي من خطر يهدد حياته:

نقلت بي بي سي، عن معارض سعودي مقيم في لندن قوله إن الشرطة البريطانية وضعته تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته.

تهديدات واعتداءات جسدية.. وحراسة: