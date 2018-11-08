النزيف مستمر.. تعرف على عمليات إطلاق النار الأكثر دموية في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة بشكل منتظم عمليات إطلاق نار مثل تلك التي أسفرت عن 12 قتيلاً على الأقل -بالإضافة إلى الجاني- الأربعاء في حانة وقاعة رقص مكتظة في بلدة ثاوسند أوكس بكاليفورنيا.

فيما يلي أبرز تلك العمليات التي نُفذت في السنوات الأخيرة:

لاس فيغاس: 58 قتيلا

في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فتح ستيفن بادوك (64 عاما) النار من الطابق الثاني والثلاثين لفندق ماندالاي باي على حشد في أسفل المبنى كان يحضر حفلا لموسيقى الكانتري في لاس فيغاس (ولاية نيفادا، غرب) ما أسفر عن سقوط 58 قتيلا وحوالي 500 جريح.

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية بسرعة إطلاق النار الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في حادثة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة. لكن الشرطة الأمريكية لا تملك حتى اليوم أي دليل يربط بين بادوك الذي انتحر، والتنظيم.

نادي المثليين في أورلاندو: 49 قتيلا

في 12 يونيو/ حزيران 2016 قتل أمريكي من أصل أفغاني يدعى عمر متين 49 شخصا وأصاب 50 بجروح في ملهى ليلي لمثليي الجنس في أورلاندو بولاية فلوريدا، في أسوأ اعتداء في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

بعد ثلاث ساعات من المفاوضات، اقتحمت قوات الأمن المكان وقتلت المهاجم. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم بعدما أعلن المهاجم مبايعته للتنظيم.

المدرسة الابتدائية في ساندي هوك: 26 قتيلا

في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2012 قتل شاب 26 شخصا بينهم 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك في نيوتاون (كونيتيكت، شمال شرق) قبل أن ينتحر.

كنيسة ساثرلاند في تكساس: 25 قتيلا

في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قتل رجل 25 شخصا في كنيسة في مدينة ساثرلاند الصغيرة في تكساس خلال القداس. وأصاب حوالي عشرين شخصا. وعثرت الشرطة على جثته في سيارته.

باركلاند فلوريدا: 17 قتيلا

في 14 فبراير/ شباط 2018 في يوم عيد الحب، قام الشاب نيكولاوس كروز في الـ19 من العمر بفتح النار في مدرسة في باركلاند في جنوب شرق فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا قبل أن يتم توقيفه.

سان برناردينو: 14 قتيلا

في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015 فتح زوجان من أصل باكستاني النار خلال الاحتفال بعيد الميلاد في سان برناردينو (كاليفورنيا، غرب)، ما أوقع 14 قتيلا و22 جريحا.

أورورا: 12 قتيلا

في 20 يوليو/ تموز 2012 اقتحم شاب مسلح إحدى دور السينما في مدينة أورورا (كولورادو، غرب) وفتح النار على الحاضرين خلال عرض فيلم "باتمان" في جلسة منتصف الليل، ما أوقع 12 قتيلا و70 جريحا. وحكم على منفذ الهجوم جيمس هولمز في أغسطس/ آب 2015 بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج عنه.

كنيس بيتسبرغ: 11 قتيلاً

في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قُتل 11 شخصاً برصاص شخص معاد لليهود يبلغ 46 عاماً ما أدى إلى إثارة الهلع داخل كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ.

وجهت إلى روبرت باورز 29 تهمة وقد يحكم عليه بالإعدام.

مدرسة سانتا في الثانوية: 10 قتلى

قتل تلميذ يبلغ 17 عاماً في 18 مايو/ أيار 2018، شخصين بالغين وثمانية قصر في مدرسته الثانوية في سانتا في بولاية تكساس الأمريكية. ووجهت إلى ديمتريوس باغورتزيس تهمة القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في هذه الولاية. وقد استخدم بندقية ومسدسا وهما قطعتا سلاح يملكهما والده بشكل قانوني، بحسب السلطات.

صحيفة "ذا كابيتال" في أنابوليس: 5 قتلى