المعارضة البحرينية: اتهام "علي سلمان" بالتخابر مع قطر "أمر مضحك"

نظم تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا وقفة في لندن مساء أمس الأربعاء للتنديد بحكم السجن المؤبد الذي أصدرته محكمة بحرينية بحق الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان واثنين آخرين

تصريحات على الفايز، رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا:

السعودية تملي على النظام البحريني تصرفاته .

الحكم على الشيخ علي سلمان مؤشر على فساد القضاء حيث برأ الشيخ في البداية ثم عاد وحكم عليه بالسجن المؤبد.

اتهام الشيخ علي سلمان بالتخابر مع دولة قطر أمر مضحك.

خلفيات حول السجن المؤبد لمعارض بحريني:

الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في البحرين حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر.

الشيخ سلمان موقوف منذ 2014 يمضي أصلا حكما بالسجن أربع سنوات في قضية أخرى.

عبرت واشنطن عن قلقها إثر الحكم على زعيم المعارضة البحرينية بالسجن المؤبد بتهمة "التخابر" مع قطر.

روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن نتابع من كثب قضية البرلماني السابق والأمين العام لحركة الوفاق".

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التباحث مع الحكومة في البحرين للدفاع "عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".