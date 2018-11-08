العفو الدولية: إعدام سجناء شيعة في السعودية بات وشيكا

أعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق 12 سعوديا ينتمون الى الأقلية الشيعية بعد تحويل قضيتهم إلى هيئة أمنية نافذة.

وحذرت المنظمة الدولية أمس من أن إعدام 12 سجينا شيعيا في السعودية ربما يكون وشيكا وذلك بعد إرسالهم إلى جهاز لأمن الدولة يخضع مباشرة للملك.

إعدام وشيك:

تم تسليم الرجال الذين حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إيران خلال محاكمة جماعية عام 2016 إلى "رئاسة أمن الدولة"، وهو جهاز أنشئ العام الماضي عبر دمج كل أجهزة مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية.

قالت هبة مرايف مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن عائلات الرجال المدانين خائفة من هذا التطور ومن النقص في المعلومات التي يتم تزويدهم بها بشأن قضايا أحبائهم".

مرايف أوضحت أنه وبالنظر إلى السرية التي تحيط بالإجراءات القضائية في السعودية، فإنه يخشى أن يؤشر هذا التطور إلى الإعدام الوشيك للرجال ال12″.

المديرة الفرعية للمنظمة لفتت إلى أن هؤلاء الرجال حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جماعية غير عادلة إلى حد بعيد.

خلفية القضية: