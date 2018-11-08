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سياسة|السعودية

العفو الدولية: إعدام سجناء شيعة في السعودية بات وشيكا

صورة أرشيفية لأفراد من الشرطة السعودية
صورة أرشيفية لأفراد من الشرطة السعودية
8/11/2018

أعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق 12 سعوديا ينتمون الى الأقلية الشيعية بعد تحويل قضيتهم إلى هيئة أمنية نافذة.

وحذرت المنظمة الدولية أمس من أن إعدام 12 سجينا شيعيا في السعودية ربما يكون وشيكا وذلك بعد إرسالهم إلى جهاز لأمن الدولة يخضع مباشرة للملك.

إعدام وشيك:
  • تم تسليم الرجال الذين حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إيران خلال محاكمة جماعية عام 2016 إلى "رئاسة أمن الدولة"، وهو جهاز أنشئ العام الماضي عبر دمج كل أجهزة مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية.
  • قالت هبة مرايف مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن عائلات الرجال المدانين خائفة من هذا التطور ومن النقص في المعلومات التي يتم تزويدهم بها بشأن قضايا أحبائهم".
  • مرايف أوضحت أنه وبالنظر إلى السرية التي تحيط بالإجراءات القضائية في السعودية، فإنه يخشى أن يؤشر هذا التطور إلى الإعدام الوشيك للرجال ال12″.
  • المديرة الفرعية للمنظمة لفتت إلى أن هؤلاء الرجال حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جماعية غير عادلة إلى حد بعيد.    
خلفية القضية:
  • العفو الدولية، تقول إن الرجال حكم عليهم بالإعدام بعدما أدينوا بالتجسس لصالح إيران في محاكمة جماعية غير منصفة لـ 32 شخصا ألقت السلطات القبض عليهم في أنحاء السعودية عامي 2013 و2014.
  • قام محتجون شيعة بتنظيم مظاهرات بشكل دوري في المنطقة الشرقية بالمملكة ضد ما يعتبرونه تمييزا من قبل الحكومة، وهو اتهام تنفيه السلطات.
  • يشكو الشيعة منذ فترة طويلة من التمييز ضدهم في السعودية، وهو اتهام تنفيه السلطات، وينظمون بين الحين والآخر احتجاجات حاشدة في المنطقة الشرقية بالمملكة حيث يعيش كثير منهم.
  • التقديرات تشير إلى أن الشيعة يشكلون ما بين 10 و 15 بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، لكن الحكومة لم تنشر أي إحصاءات رسمية.
  • السعودية تملك واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم قتل واغتصاب وسطو مسلح وتهريب مخدرات عقوبة الإعدام.
  • الحكومة السعودية تقول إن هذه العقوبة تمثل "رادعا فعالا" ضد الجرائم الخطيرة.
  • جرى تسليط الضوء على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل الشهر الماضي.
  • دول غربية طالبت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفد السعودية يوم الإثنين بأن تلغي المملكة عقوبة الإعدام.
المصدر : وكالات
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