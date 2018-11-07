مسؤولون بالاتحاد الأوربي سعداء بانتكاسة ترمب في الكونغرس

أعرب مسؤولون بالاتحاد الأوربي عن سعادتهم بالانتكاسة التي مني بها الرئيس الأمريكي وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الثلاثاء.

نائب رئيس المفوضية الأوربية

رحب فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوربية بانتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

تيمرمانس، هو وزير خارجية سابق بهولندا والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوربية التي يقودها جان كلود يونكر.

تصريحات تيمرمانس شكلت انتقادا مباشرا لما وصفه بأنه "فظاظة" و"عنصرية" تحت إدارة الرئيس ترمب.

تيمرمانس على تويتر: ألهمني الناخبون في الولايات المتحدة الذين اختاروا الأمل بديلا عن الخوف، والكياسة بديلا عن الفظاظة، والدمج بدل العنصرية والمساواة بدل التمييز.

تيمرمانس: الناخبون الأمريكيون دافعوا عن قيمهم. وهو ما سنفعله أيضا.

مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوربي

كتب بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوربي على تويتر تصريحا ساخرا عن ترمب.

موسكوفيسي اشتراكي وشغل منصب وزير المالية الفرنسي السابق ويشرف على الشؤون الاقتصادية للكتلة الأوربية.

موسكوفيسي: فاز الديمقراطيون بمجلس النواب لأول مرة منذ ثماني سنوات رغم التحيز الكبير في تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين.

سخر موسكوفيسي من تصريح ترمب بأن الانتخابات كانت "نجاحا هائلا"، قائلا: دونالد ترمب على حق: نجاح هائل الليلة.

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