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سياسة

مسؤولون بالاتحاد الأوربي سعداء بانتكاسة ترمب في الكونغرس

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
7/11/2018

أعرب مسؤولون بالاتحاد الأوربي عن سعادتهم بالانتكاسة التي مني بها الرئيس الأمريكي وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الثلاثاء.

نائب رئيس المفوضية الأوربية
  • رحب فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوربية بانتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
  • تيمرمانس، هو وزير خارجية سابق بهولندا والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوربية التي يقودها جان كلود يونكر.
  • تصريحات تيمرمانس شكلت انتقادا مباشرا لما وصفه بأنه "فظاظة" و"عنصرية" تحت إدارة الرئيس ترمب.
  • تيمرمانس على تويتر: ألهمني الناخبون في الولايات المتحدة الذين اختاروا الأمل بديلا عن الخوف، والكياسة بديلا عن الفظاظة، والدمج بدل العنصرية والمساواة بدل التمييز.
  • تيمرمانس: الناخبون الأمريكيون دافعوا عن قيمهم. وهو ما سنفعله أيضا.
مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوربي
  • كتب بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوربي على تويتر تصريحا ساخرا عن ترمب.
  • موسكوفيسي اشتراكي وشغل منصب وزير المالية الفرنسي السابق ويشرف على الشؤون الاقتصادية للكتلة الأوربية.
  • موسكوفيسي: فاز الديمقراطيون بمجلس النواب لأول مرة منذ ثماني سنوات رغم التحيز الكبير في تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين.
  • سخر موسكوفيسي من تصريح ترمب بأن الانتخابات كانت "نجاحا هائلا"، قائلا: دونالد ترمب على حق: نجاح هائل الليلة.

خلفية

  • تجري حاليا حملات في أوربا من أجل انتخابات البرلمان الأوربي التي تجرى في مايو/ آيار، ويقود تيمرمانس فيها حملة لتيار يسار الوسط.
  • لم يصدر على الفور تعليق رسمي من يونكر أو المفوضية.
  • تثير مواقف ترمب تجاه الاتحاد الأوربي، بما يشمل إشادته بقرار بريطانيا الخروج من التكتل، وسياساته في الشرق الأوسط والتهديدات بحرب تجارية مع الاتحاد الأوربي، قلق زعماء الاتحاد.
  • رئيس المفوضية يونكر أبرم اتفاقا مع ترمب في يوليو تموز بعدم فرض رسوم أمريكية جديدة على سلع من الاتحاد الأوربي، لكن العلاقات ما زالت متوترة.
  • يتوقع أن تؤدي خسارة السيطرة على مجلس النواب إلى تقويض قدرة ترمب على المضي قدما في بعض سياساته التجارية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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