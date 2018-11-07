ضحك البلتاجي فاتهمه القاضي بإهانة المحكمة

وجه القاضي محمد شيرين فهمي تهمة "إهانة المحكمة" للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي.
التفاصيل
- عقدت اليوم الأربعاء إحدى جلسات قضية "اقتحام الحدود الشرقية" المتهم فيها البلتاجي والرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من قيادات جماعة الإخوان.
- منعت المحكمة البلتاجي من الاسترسال في مناقشة شاهد الإثبات، ليرد البلتاجي بالضحك.
- اعتبرت المحكمة أن ضحكة البلتاجي تمثل إهانة للمحكمة، لتوجه له التهمة وتطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
- رفض دفاع البلتاجي الحضور للمرافعة، وأمرت المحكمة بندب محام للدفاع عنه وإبعاده خارج القاعة.
السجن بسبب الضحك
- سبق للقاضي أن وجه نفس التهمة إلى البلتاجي بسبب ضحكته في فبراير/ شباط من العام الجاري، عندما وجه له تهمة إهانة المحكمة، خلال جلسة إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود الشرقية. وقالت صحيفة اليوم السابع "لاحظت المحكمة أنه خلال سؤالها إلى الشاهد ضحك البلتاجي بشكل ساخر". وقررت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة عام.
- سبب ضحك البلتاجي كان خلال توجيهه للشاهد أسئلة، ومع كل سؤال كانت المحكمة ترد أن هذا السؤال طرح من قبل، وترفض توجيه السؤال للشاهد، فقال له البلتاجي "مش هسأل تاني" وضحك، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وأصدرت حكمها المتقدم.
حكمان سابقان
- في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، أصدر القاضي شعبان الشامي حكما بسجن البلتاجي لمدة 6 سنوات بتهمة إهانة القضاء، بعد أن اعترض الأخير على عدم تفريغ أسطوانات مدمجة قدمت للمحكمة باعتبارها أدلة تدين المتهمين في القضية قائلا "هذا ليس عدلاً وغير صحيح قانوناً". واعتبرت المحكمة أن لفظ "ليس عدلاً" إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة؛ وأمرت بإخراجه من القاعة وأصدرت حكمها بسجنه.
- في جلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، أصدر نفس القاضي حكما بحبس البلتاجي لمدة 3 سنوات بتهمة "إهانة الحكمة والمساس بهيبتها" وتغريمه 10 آلاف جنيه.
قضية اقتحام الحدود
- كانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، وعضوي مكتب الإرشاد عصام العريان ومحيي حامد، وإلغاء السجن المؤبد لـ 20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.
- يحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان أبرزهم محمد بديع ورشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
- كانت المحكمة قد استدعت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للحضور إلى المحكمة باعتباره شاهدا.