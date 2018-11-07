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سياسة

شاهد: عاهل المغرب يدعو الجزائر لبدء حوار مباشر

6/11/2018

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر إلى بدء حوار مباشر لإنهاء حالة الجمود في العلاقات بين البلدين.

أبرز تصريحات عاهل المغرب

  • الوضع بين المغرب والجزائر غير طبيعي وغير معقول.
  • المغرب مستعد لإجراء حوار مباشر وصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات بين البلدين.
  • اقترح على الجزائر إحداث آلية مشتركة للحوار والتفاوض.
  • المغرب منفتح على المقترحات التي تتقدم بها الجزائر.
  • هناك تفرقة وانشقاق داخل الفضاء المغربي في تناقض صارخ وغير معقول.
  • واقع الفرقة لا يحقق الوحدة المغربية.
  • المغرب دعم الثورة الجزائرية من أجل استقرار البلاد.
  • مصالح شعوبنا في الوحدة والاندماج دون الحاجة لوجود طرف ثالث.
المصدر : الجزيرة مباشر
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