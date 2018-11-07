شاهد: عاهل المغرب يدعو الجزائر لبدء حوار مباشر

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر إلى بدء حوار مباشر لإنهاء حالة الجمود في العلاقات بين البلدين.
أبرز تصريحات عاهل المغرب
- الوضع بين المغرب والجزائر غير طبيعي وغير معقول.
- المغرب مستعد لإجراء حوار مباشر وصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات بين البلدين.
- اقترح على الجزائر إحداث آلية مشتركة للحوار والتفاوض.
- المغرب منفتح على المقترحات التي تتقدم بها الجزائر.
- هناك تفرقة وانشقاق داخل الفضاء المغربي في تناقض صارخ وغير معقول.
- واقع الفرقة لا يحقق الوحدة المغربية.
- المغرب دعم الثورة الجزائرية من أجل استقرار البلاد.
- مصالح شعوبنا في الوحدة والاندماج دون الحاجة لوجود طرف ثالث.