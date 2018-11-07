شاهد: "إنذار كاذب" يعطل حركة القطارات في مدريد وبرشلونة

أغلقت الشرطة خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة اليوم الأربعاء بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي ربما كان "عبوة ناسفة".
- فريق للكشف عن المفرقعات أرسل إلى محطة برشلونة سانتس.
- شرطة كتالونيا على تويتر: رصد أمن شركة السكك الحديدية شيئا من خلال جهاز للمسح الضوئي على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. تم إخلاء قطارين.
- شركة السكك الحديدية: خدمة القطارات استؤنفت في المحطة بعد إغلاق الخطين.
- شرطة القطارات الإسبانية (رينفي): إخلاء محطة أتوتشا في مدريد دون إبداء أسباب.
- وزير الداخلية الإسباني: الإغلاق كان جراء إنذار كاذب.