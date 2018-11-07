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سياسة|إسبانيا

شاهد: "إنذار كاذب" يعطل حركة القطارات في مدريد وبرشلونة

7/11/2018

أغلقت الشرطة خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة اليوم الأربعاء بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي ربما كان "عبوة ناسفة".

  • فريق للكشف عن المفرقعات أرسل إلى محطة برشلونة سانتس.
  • شرطة كتالونيا على تويتر: رصد أمن شركة السكك الحديدية شيئا من خلال جهاز للمسح الضوئي على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. تم إخلاء قطارين.
  • شركة السكك الحديدية: خدمة القطارات استؤنفت في المحطة بعد إغلاق الخطين.
  • شرطة القطارات الإسبانية (رينفي): إخلاء محطة أتوتشا في مدريد دون إبداء أسباب.
  • وزير الداخلية الإسباني: الإغلاق كان جراء إنذار كاذب.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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