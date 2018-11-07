شاهد: "أيقونة غزة" مُصّر على مقاومة الاحتلال رغم إصابته

يذكر أن احتشاد الآلاف في كل يوم إثنين بات تقليدًا أسبوعيًا لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.