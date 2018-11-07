رئاسة ترمب تحت التهديد بعد الهزيمة في انتخابات مجلس النواب

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودا أكبر على رئاسته بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وتعهدهم بمحاسبة الرئيس الجمهوري بعد عامين صاخبين بالبيت الأبيض.

ووسع ترمب وزملاؤه الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي أمس الثلاثاء بعد حملة دعائية انقسمت فيها الآراء بشدة وشهدت جدلا عنيفا بشأن العنصرية والهجرة. لكنهم خسروا الأغلبية في مجلس النواب، في انتكاسة لترمب بعد حملة أصبحت بمثابة استفتاء على قيادته.

تهديد الديمقراطيين لترمب

سيرأس الديمقراطيون لجان مجلس النواب القادرة على التحقيق في عدة موضوعات وقضايا داخلية وإجبار ترمب على الحد من طموحاته التشريعية، ومن أهم تلك الموضوعات:

التحقيق في عائدات ضرائب الرئيس وتضارب المصالح المحتمل.

القضاء على تعهدات ترمب بتمويل جدار حدودي مع المكسيك.

عدم تمرير حزمة كبيرة ثانية لخفض الضرائب.

عرقلة تنفيذ سياسات الرئيس الصارمة فيما يخص التجارة.

صلات محتملة بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا: يمكن للديمقراطيين أن يجعلوا حياة ترمب صعبة ببدء تحقيق آخر بالكونغرس في اتهامات تدخل روسيا لصالحه في انتخابات الرئاسة عام 2016. وهناك تحقيق اتحادي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن دور روسيا في تلك الانتخابات. وتنفي موسكو التدخل وينفي ترمب أي تواطؤ معها. وستكون الأغلبية بمجلس النواب كافية لعزل ترمب إذا ظهرت أدلة على تواطؤ حملته الانتخابية أو على أن الرئيس عرقل التحقيق الاتحادي. لكن لا يمكن للكونغرس الإطاحة به من منصبه دون تأييد من غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وهو سيناريو غير مرجح.

جمود وانقسام

مع قيادة مقسمة في الكونغرس ورئيس يتبنى وجهة نظر موسعة للسلطة التنفيذية، قد تصبح واشنطن في حالة أعمق من الاستقطاب السياسي والجمود التشريعي.

ستختبر خسارة مجلس النواب قدرة ترمب على المساومة وهو أمر لم يبد اهتماما كبيرا به خلال العامين الماضيين مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس.

إجماع

قد تسنح فرصة للعمل مع الديمقراطيين على قضايا تحظى بدعم الحزبين مثل:

العمل على حزمة تحسين للبنية التحتية.

إجراءات للحماية من ارتفاع أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

السياسة الخارجية

من المتوقع أن يحاول النواب الديمقراطيون بمجلس النواب تشديد السياسة الأمريكية إزاء السعودية وروسيا وكوريا الشمالية، والحفاظ على الوضع القائم في قضايا مثل الصين وإيران.

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه لا يرى آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "يمكننا القول بدرجة كبيرة من الثقة إنه لا تلوح في الأفق بالتأكيد آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

سعى ترامب إلى علاقات أفضل مع روسيا، لكن البلدين على خلاف فيما يتعلق بالحرب الأهلية بسوريا ومعاهدة للأسلحة النووية والاتهامات الأمريكية المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

أغلبية مقيدة