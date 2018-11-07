تعرف على أول مسلمتين تفوزان بعضوية الكونغرس الأمريكي

اختار الناخبون في ولايتي مينيسوتا وميشيغان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس الأمريكي وهما لاجئة سابقة فرت من الحرب الأهلية في الصومال وأمريكية من أصل فلسطيني ولدت في ديترويت.

وتمكّنت كل من رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الفوز بانتخابات ولايتي ميشيغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصل كل منهما على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

جاء الفوز الذي حققته المرشحتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب في ليلة الانتخابات عندما أتيحت الفرصة لأعضاء من جماعات من الأقليات لتحقيق أول فوز في الانتخابات.

أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب:

إلهان عمر تتلقى التهنئة من أسرتها بعد الفوز

في ولاية مينيسوتا تحل إلهان عمر (36 عاما) محل عضو الكونغرس كيث إيليسون الذي كان في عام 2006 أول مسلم ينتخب للكونغرس وقد قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.

قبل عامين أصبحت إلهان، أول أمريكية من أصل صومالي تفوز بمقعد في المجلس التشريعي للولاية في نفس الليلة التي فاز فيها ترمب بالرئاسة بعد حملة دعا فيها إلى منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

إلهان عمر، التي قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانت طفلة بصفة لاجئة مع عائلتها، ستكون أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

رشيدة طليب

رشيدة طليب تحتفل بالفوز

أما رشيدة طليب (42 عاما) فلها تاريخ في تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي.

رشيدة طليب ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية وبفوزها بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، أصبحت طليب أول مسلمة تدخل المجلس.

فوز طليب المرشحة عن المنطقة 13 في ولاية ميتشغان، كان محسوما لعدم وجود منافس جمهوري لها في المنطقة على المقعد الشاغر عقب استقالة نائب ديمقراطي.

أصغر إمرأة

دخلت نجمة موسيقى الروك اليسارية " ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز" التاريخ بكونها أصغر إمرأة تنتخب في الكونغرس لتمثّل أحد معاقل الحزب الديموقراطي في نيويورك.

الشابة البالغة 29 عاما التي تعود أصولها إلى بورتو ريكو انتصرت لطبقتها العاملة وشقت طريقها من العمل كنادلة حتى انتزاعها ترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات تمهيدية حزبية في وقت سابق من العام الحالي.

أوكاسيو-كورتيز، تمكنت من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في دائرتها الانتخابية، وبفوزها تحل الديموقراطية الشابة كأصغر نائبة منتخبة مكان عضو الكونغرس الجمهورية" أليس ستبفانيك" التي انتخبت عام 2014 عن إحدى دوائر نيويورك وهي في عمر الثلاثين.

كانت أصغر نائبة قبل ذلك هي الديموقراطية "إليزابيث هولتزمان" التي انتخبت نائبة عن بروكلين عام 1972 وهي في الـ31 من عمرها.

تحتل النساء 23 % من مقاعد مجلس الشيوخ الحالي و19,3% من مقاعد مجلس النواب وهما معدلان منخفضان نسبيا في دولة متقدمة تملك أقوى اقتصاد في العالم.

أصغر عضوة في الكونغرس.. مغنية يسارية

أول أمريكية من السكان الأصليين: