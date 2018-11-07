الكرملين لا يرى أي أفق لتطبيع العلاقات مع واشنطن

قال الكرملين، إنه لا يرى "أي أفق لتطبيع" في العلاقات مع واشنطن والتي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، لكنه عبر عن انفتاحه إزاء الحوار مع الولايات المتحدة.
مسار العلاقات الأمريكية الروسية:
- الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين:" لا نرى أي أفق واعد لتطبيع في العلاقات الروسية-الأمريكية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد حوارا".
- بيسكوف أوضح قائلا:" نحن نواجه عدة مشاكل تتطلب تواصلا بين روسيا والولايات المتحدة.. مشاكل استقرار استراتيجي وضبط أسلحة، وبدون حوار، هذه المشاكل لا يمكن أن تحل تلقائيا".
- ردا على سؤال حول نتيجة انتخابات التجديد النصفي والتي فاز بموجبها الديموقراطيون بالغالبية في مجلس النواب، اعتبر بيسكوف أنه "من غير المرجح أن يعقد هذا الأمر" العلاقات بين واشنطن وموسكو.
- بيسكوف قال: "هل هو أسوأ أو أفضل، يعود للأمريكيين أن يقرروا ذلك، ليس لدينا أي رغبة في التدخل، الرئيس بوتين له نظير هو الرئيس ترمب، ويعود إليهما مواصلة الحوار".
- من الممكن أن يلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول.
- يصادف وجودهما معا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس خلال احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لكن بدون أن يعقدا لقاء رسميا.
- تأثرت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي تشهد فترة توتر شديد بسبب خلافات مستمرة حول النزاع السوري والأزمة الأوكرانية وحتى اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 وهي اتهامات تنفيها روسيا.
- الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام انسحابها من أحد أهم المعاهدات النووية مع روسيا، وتعتزم روسيا رغم ذلك التمسك بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.
- خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أمس، ما يعني أن مسار الحكم سيصبح أصعب بالنسبة له بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية.
- في المقابل حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.