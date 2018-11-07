الكرملين لا يرى أي أفق لتطبيع العلاقات مع واشنطن

قال الكرملين، إنه لا يرى "أي أفق لتطبيع" في العلاقات مع واشنطن والتي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، لكنه عبر عن انفتاحه إزاء الحوار مع الولايات المتحدة.

مسار العلاقات الأمريكية الروسية: