انتخب المغربي أحمد الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلفا للدكتور يوسف القرضاوي الذي ترأس الاتحاد على مدار 14 عاما.
التفاصيل
- لجنة الانتخابات أعلنت فوز الريسوني بعد حصوله على 93,4 في المئة من الأصوات التي بلغ عددها 410 أصوات.
- وكالة الأناضول قالت إن 4.4 في المئة من الأصوات ذهبت إلى مرشحين آخرين، فيما امتنع 2.2 في المئة عن التصويت.
- الانتخابات جرت خلال الدورة الخامسة لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
- أكثر من 1500 عالم من أكثر من 80 دولة يشاركون في الاجتماع الذي يعد الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ تأسيس الاتحاد عام 2004.
- الريسوني اختار فور انتخابه كلا من الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان والشيخ خير الدين قهرمان والشيخ حبيب سالم سقاف الجفري والشيخ عصام البشير نواباً له وتم إقرار اختيارهم بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
- الشيخ يوسف القرضاوي ترأس الاتحاد منذ تأسيسه عام 2004 في مدينة دبلن الأيرلندية، ولكنه رفض الترشح للمنصب من جديد.
من هو الريسوني؟
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ولد الريسوني عام 1953 بإقليم العرائش شمالي المغرب.
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تولى منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ عام 2013.
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كان رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب منذ 1994 إلى 1996 عندما اندمجت مع حركة الإصلاح والتجديد، وتكوينهما حركة التوحيد والإصلاح، وهي الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب.
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كان أول رئيس لحركة "التوحيد والإصلاح" في الفترة ما بين 1996 و2003.
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حصل على الإجازة العليا عام 1978 من كلية الشريعة في جامعة القرويين بفاس.
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أتمَّ دراساته العليا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، وحصل على شهادة الدراسات الجامعية العليا عام 1986، ودبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في مقاصد الشريعة عام 1989.
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حصل على دكتوراه الدولة في أصول الفقه عام 1992، وساهم في تأسيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب، وكان أول أمين عام لها.
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قام بتدريس علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، وفي دار الحديث الحسنية بالرباط منذ 1986 إلى 2006.
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مؤلفات الدكتور أحمد الريسوني تبلغ قرابة ثلاثين كتابا إضافة إلى الكثير من الأبحاث والأوراق العلمية والمقالات.
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كتب الريسوني تعدُّ مرجعا مهما في علم المقاصد، ومنها "نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية"، و"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، و"مدخل إلى مقاصد الشريعة"، و"الفكر المقاصدي قواعده وفوائده"، و"فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي".
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
- تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004، بمدينة دبلن بأيرلندا.
- يضم الاتحاد عشرات الآلاف من علماء المسلمين من 57 دولة إسلامية إضافة إلى بلدان إفريقية وأوربية ومن أمريكا الشمالية واللاتينية.
- يجمع الاتحاد تحت مظلته أكثر من 50 هيئة لعلماء المسلمين.
أهداف الاتحاد
- الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة وعلى وسطيتها.
- مواجهة التيارات الهدامة والدعوات المعادية للإسلام والأخطار الثقافية داخلية كانت أم خارجية.
- نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتوسيع نطاق الفقه في الدين وتيسير تعليمه وتَعلُّمه.
- مواجهة الغلو في الدين والانحراف في تأويل نصوصه، مستندا في ذلك إلى وسطية الإسلام وسماحته وشموله، عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وفكرا وسلوكا.
- تثبيت قواعد العمل لتطبيق الشريعة، من خلال الاجتهادات المعاصرة المعتبرة التي تصدر من جهات موثقة أو من علماء مشهود لهم بالكفاية والأمانة، باعتبار ذلك سبيلا إلى تحقيق صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.