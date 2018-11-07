انتخب المغربي أحمد الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلفا للدكتور يوسف القرضاوي الذي ترأس الاتحاد على مدار 14 عاما.

التفاصيل

اختار فور انتخابه كلا من الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان والشيخ خير الدين قهرمان والشيخ حبيب سالم سقاف الجفري والشيخ عصام البشير نواباً له وتم إقرار اختيارهم بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

من هو الريسوني؟

ولد الريسوني عام 1953 بإقليم العرائش شمالي المغرب.

تولى منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ عام 2013.

كان رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب منذ 1994 إلى 1996 عندما اندمجت مع حركة الإصلاح والتجديد، وتكوينهما حركة التوحيد والإصلاح، وهي الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب.

كان أول رئيس لحركة "التوحيد والإصلاح" في الفترة ما بين 1996 و2003.

حصل على الإجازة العليا عام 1978 من كلية الشريعة في جامعة القرويين بفاس.

أتمَّ دراساته العليا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، وحصل على شهادة الدراسات الجامعية العليا عام 1986، ودبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في مقاصد الشريعة عام 1989.

حصل على دكتوراه الدولة في أصول الفقه عام 1992، وساهم في تأسيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب، وكان أول أمين عام لها.

قام بتدريس علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، وفي دار الحديث الحسنية بالرباط منذ 1986 إلى 2006.

مؤلفات الدكتور أحمد الريسوني تبلغ قرابة ثلاثين كتابا إضافة إلى الكثير من الأبحاث والأوراق العلمية والمقالات.