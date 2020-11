الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ

أفادت نتائج أولية نقلتها شبكات تلفزيونية أمريكية لانتخابات التجديد النصفي أن السيطرة في الكونغرس الأمريكي ستكون منقسمة العام المقبل بين الديموقراطيين والجمهوريين.

التفاصيل:

ترمب يعتبرها نجاح

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018