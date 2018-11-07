الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ

أفادت نتائج أولية نقلتها شبكات تلفزيونية أمريكية لانتخابات التجديد النصفي أن السيطرة في الكونغرس الأمريكي ستكون منقسمة العام المقبل بين الديموقراطيين والجمهوريين.
التفاصيل:
- النتائج الأولية أن الديموقراطيين استعادوا الأغلبية في مجلس النواب بينما احتفظ الجمهوريون بتفوقهم في مجلس الشيوخ.
- حسب تقديرات قناة "إن.بي.سي" للنتائج الأولية فإن الديمقراطيين سيحصلون على 229 مقعدا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، فيما يحصل الجمهوريون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يحسم أي من الحزبين 11 مقعدا بعد.
- من المرجح أن تشكل هذه النتيجة صفعة لأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التشريعية، ويمكن للديمقراطيين استخدام السيطرة على مجلس النواب لفتح تحقيقات مع الرئيس.
- سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب تعني أن قدرة ترامب الصعبة بالفعل على دفع السياسة ستواجه عقبات إضافية؛ حيث يعارضه الديمقراطيون بشكل موحد في جميع أهدافه الرئيسية، من الهجرة إلى قانون الرعاية الصحية وحتى السياسات الخارجية.
ترمب يعتبرها نجاح
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها "نجاح هائل" على الرغم من أن حزبه الجمهوري فقد السيطرة على مجلس النواب.
- ترمب كتب على تويتر يقول: "نجاح هائل تحقق الليلة، شكرا لكم جميعا".
بيلوسي تتعهد بالمساءلة
- أمّا زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي يتوقع أن تصبح رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، فقد تعهدت بوضع "ضوابط وتوازنات" للبيت الأبيض خلال الجلسة القادمة للكونغرس.
- بيلوسي أوضحت في كلمة ألقتها أمام مؤيديها: "ستكون هناك مساءلة وسنكافح من أجل الحزبين، كفانا ما لدينا من الانقسام".
- نانسي بيلوسي قالت إن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية أعضاء المجلس لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت "بما يكفي من الانقسامات".
- الديمقراطية نانسي وعدت بالعمل على خفض تكلفة الرعاية الصحية وتعهدت بـ"تطهير الفساد من أجل جعل واشنطن تعمل لكل الأمريكيين."
- بيلوسي تسعى لمنصب رئيس المجلس والذي شغلته لمدة أربعة أعوام بدءا من عام 2007.. وكانت أول سيدة تتولى رئاسة مجلس النواب.
- سوزان رايس السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قالت إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تظهر للعالم أن الولايات المتحدة "لم تفقد عقلها".
- رايس التي شغلت أيضا منصب مستشار الأمن القومي، كتبت على تويتر:"حسنا فعل الشعب الأمريكي مجلس النواب ضخم، والمستقبل مليء بالأمل أكثر، العالم سيرى أن أمريكا لم تفقد عقلها.. شكرا لكم".