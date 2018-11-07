الجيش المصري عند السيسي بين "مسافة السكة" و "لمصر فقط"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن "مصر ستتدخل عسكريا لو تعرض أمن الخليج للتهديد"، بعد تصريحات سابقة قال فيها إن "الجيش المصري لمصر وليس لأحد آخر".

التفاصيل:

السيسي أدلى بهذه التصريحات التي نشرتها اليوم صحيفة "الأهرام" الحكومية، خلال مقابلة مغلقة مع عدد من ممثلي الإعلام الأجنبي ورؤساء تحرير الصحف المحلية في منتجع شرم الشيخ الثلاثاء على هامش "منتدى شباب العالم" الذي ترأسه على مدار ثلاثة أيام.

السيسي، بحسب الأهرام، قال إن "مصر تقف بجانب أشقائها في الخليج قلبا وقالبا وإذا تعرض أمن الخليج لتهديد مباشر، ستحرك مصر قواتها لمؤازرة أشقائها".

السيسي أضاف: "الأوضاع هشة للغاية في الشرق الأوسط، لتراكم الأزمات في دول المنطقة وحالة الانكشاف واختلال الموازين التي يعاني منها الأمن القومي العربي"، لافتا إلى ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن.

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