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سياسة|مصر

الجيش المصري عند السيسي بين "مسافة السكة" و "لمصر فقط"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
7/11/2018

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن "مصر ستتدخل عسكريا لو تعرض أمن الخليج للتهديد"، بعد تصريحات سابقة قال فيها إن "الجيش المصري لمصر وليس لأحد آخر".

التفاصيل:
  • السيسي أدلى بهذه التصريحات التي نشرتها اليوم صحيفة "الأهرام" الحكومية، خلال مقابلة مغلقة مع عدد من ممثلي الإعلام الأجنبي ورؤساء تحرير الصحف المحلية في منتجع شرم الشيخ الثلاثاء على هامش "منتدى شباب العالم" الذي ترأسه على مدار ثلاثة أيام.
  • السيسي، بحسب الأهرام، قال إن "مصر تقف بجانب أشقائها في الخليج قلبا وقالبا وإذا تعرض أمن الخليج لتهديد مباشر، ستحرك مصر قواتها لمؤازرة أشقائها".
  • السيسي أضاف: "الأوضاع هشة للغاية في الشرق الأوسط، لتراكم الأزمات في دول المنطقة وحالة الانكشاف واختلال الموازين التي يعاني منها الأمن القومي العربي"، لافتا إلى ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن.
خلفيات:  
  • هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد الرئيس المصري حرص مصر على أمن الخليج، وكان قد أعلن في مقابلة مماثلة أجريت في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن أمن دول الخليج العربي "خط أحمر".
  • في فبراير/شباط 2016 قال السيسي إن دولته على أهبة الاستعداد للدفاع عن "أشقائها" في الخليج حال تعرضهم لـ"تهديد مباشر"، وأن الجيش المصري سيكون في "مسافة السكة" في حال تطلب الأمر، مؤكدا أن القوات المصرية العسكرية هي "جيش كل العرب."
  • في إبريل 2015 قال السيسي خلال الندوة التثقيفية السادسة عشرة للقوات المسلحة- إن "الجيش المصري لمصر وليس لأحد آخر".
  • تستضيف مصر حاليا مناورات عسكرية مشتركة بين الدول العربية تحت اسم "درع العرب-1". وعلق السيسي عليها خلال المقابلة قائلا "إن القوات المسلحة العربية قادرة على حماية دول المنطقة من أي اعتداء حتى في ظل الأزمات الراهنة".
  • تشارك مصر بقوات في الحملة التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي منذ 26 مارس/آذار 2015 دعما للقوات الحكومية في اليمن ضد الحوثيين.
  • تقف مصر كذلك إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر. وقطعت، كما الدول الثلاث الأخرى، في الخامس من يونيو/حزيران2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.            
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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