استقالة وزير العدل الأمريكي "بناء على طلب الرئيس"

قدم وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز استقالته من منصبه بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب.
القصة
- كتب سيشنز في رسالة إلى ترمب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".
- ترمب كتب في تغريدة على تويتر "نشكر وزير العدل جيف شيشنز على خدمته ونتمنّى له التوفيق!"، مشيراً إلى أنّ رئيس هيئة الموظفين في وزارة العدل ماثيو ويتاكر سيتولى المنصب بالإنابة في انتظار تعيين بديل دائم.
- قبل قليل من استقالة سيشنز، قال الرئيس الأمريكي إن التعديل الوزاري في فترة ما بعد الانتخابات النصفية لن يشهد تغييرات "ضخمة"، ولكن هناك بدائل في كل منصب.
- ترمب ذكر أنه كان سعيدا مع فريقه "معظم الوقت"، لكنه أضاف أن الأشخاص دائمًا يغادرون لأن العمل في البيت الأبيض " منهك".
انتقادات
- ترمب وجه لوزير العدل المستقيل انتقادات لاذعة بعد تنحيه عن التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
- التحقيق توسع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترمب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء إضافة إلى التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس.
- ترمب يصف التحقيق بأنّه "حملة اضطهاد" تستهدفه.
- معاون الوزير رود روزنستاين، وهو أيضا جمهوري مثل الرئيس، هو من يشرف على التحقيق.